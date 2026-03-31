BiOlistic APS in Via Escoffier l’11 aprile: a Sanremo un pomeriggio dedicato a informazione e solidarietà

Sabato 11 aprile, nel centro cittadino, l’associazione BiOlistic Ricerca e BenEssere APS sarà presente con un punto informativo e di raccolta fondi in Via Escoffier, nei pressi della statua di Mike Bongiorno, dalle ore 14.30 alle 18.30.

L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, ha lo scopo di sostenere le attività dell’associazione, recentemente iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS n. 142539), che opera sul territorio promuovendo progetti di informazione, prevenzione e benessere, oltre a iniziative di supporto rivolte alle famiglie. Durante il pomeriggio sarà possibile conoscere da vicino le attività dell’associazione e contribuire con un’offerta libera a sostegno dei progetti in corso.

“Il nostro obiettivo – spiegano i promotori – è creare uno spazio di informazione e supporto accessibile a tutti, con iniziative concrete sul territorio”. L’evento rappresenta un primo momento di incontro diretto con la cittadinanza, con l’intento di costruire una rete sempre più attiva e partecipata.