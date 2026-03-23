Sanremo accoglie l’incontro interdistrettuale Inner Wheel: tre giorni di amicizia e cultura tra Italia e F.A.M.A.T. (foto)

Nei giorni 13, 14 e 15 marzo l’Inner Wheel CLub di Sanremo ha ospitato ed accolto un evento organizzato dal Distretto 204, l’incontro interdistrettuale fra le socie del Distretto D204 Italia deII’INNER WHEEL, al quale il Club di Sanremo appartiene, e quelle del Distretto D153 F.A.M.A.T. (Francia – Andorra – Marocco – Algeria – Tunisia) avvenuto in occasione del decimo anniversario di Rinnovo di Contatto fra i due distretti nel segno dell’amicizia, solidarietà e collaborazione che contraddistinguono lo spirito dell’Inner Wheel nel mondo.

Presenti le più alte cariche dell’Associazione nelle persone di Letizia Frezzotti, Governatrice del Distretto D204 Italia e Françoise Laumont Governatrice per il Distretto D153 F.A.M.A.T., nonché la Presidente del Consiglio Nazionale IW Italia Amelia Vella Sales e Martine Sulmon Presidente F.A.M.A.T. oltre che Patrizia Gentile Bergese Bogliolo Tesoriera Nazionale.

L’incontro fra le socie italiane e francesi ha avuto inizio venerdì pomeriggio presso il Museo del Fiore Floriseum con una passeggiata guidata dal botanico Dottor Claudio Littardi che ha raccontato con passione la storia della nascita della floricoltura nel nostro territorio, illustrando nel contempo le bellezze del parco Ormond fino al raggiungimento della villa omonima.

Nella villa era ospitata una straordinaria dimostrazione di decorazione floreale curata dalle maestre dell’EDFA Carla Raffa e Vanna Tacchi, accompagnate dalle spiegazioni di Eliana Latronico sulla tecnica floreale e l’importanza dell’economia floricola per la nostra zona. L’ incontro ha riscosso grande successo ed è stato molto ammirato dalle numerose socie presenti.

Nella giornata di sabato, a causa della pioggia abbondante e battente, anziché la prevista gita ai Giardini Hanbury è stata organizzata per i partecipanti la visita alla Villa Laura di Ospedaletti, bene del FAI, che ha suscitato pura meraviglia nei visitatori così come la passeggiata nel centro storico di Sanremo guidata dall’ efficiente guida Marco Macchi con le sue competenti spiegazioni.

Degna chiusura della “tre giorni” sanremese la visita, la domenica mattina, del Casinò di Sanremo, guidata dalla Dottoressa Marzia Taruffi che ha illustrato l’importanza della casa da gioco anche come contenitore di importanti eventi culturali per la città ed i suoi ospiti.