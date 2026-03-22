Apricale, i bambini della Primaria in visita alla Residenza “Anselmo Pisano”: un pomeriggio di emozioni e incontro tra generazioni (foto)

Un pomeriggio di emozioni autentiche e di incontro tra generazioni ha animato martedì 17 marzo la Residenza Protetta “Anselmo Pisano”, dove le Residenze del Sollievo “Il Sole” hanno accolto i bambini della Scuola Primaria di Apricale per un’iniziativa che ha unito musica, creatività e relazione.

I piccoli studenti hanno portato nella struttura un clima di festa e spontaneità, recitando poesie, cantando brani dedicati all’amicizia e interpretando anche una canzone in dialetto apricalese, molto apprezzata dagli Ospiti. Un momento semplice ma intenso, capace di creare un ponte tra giovani e anziani e di valorizzare il dialogo tra generazioni.

L’incontro ha rappresentato la tappa conclusiva del percorso di coaching e animazione emozionale/motivazionale curato dalla Dottoressa Boetti, che ha guidato un lavoro centrato sull’importanza delle relazioni umane e sulla capacità di condividere esperienze significative.

A rendere ancora più speciale il pomeriggio è stata la merenda condivisa, seguita dalla consegna di originali doni realizzati a mano dai bambini: tovagliette sottopiatto personalizzate con disegni e messaggi di affetto, accolte con grande emozione dagli anziani.

Fondamentale il contributo delle insegnanti Marzia e Monica e del collaboratore Marco, che hanno accompagnato i bambini in questa esperienza educativa. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alla signora Marilisa, che con la sua chitarra ha accompagnato i canti, contribuendo a creare un’atmosfera ancora più coinvolgente.

“Momenti come questi rappresentano un valore autentico per tutta la comunità – ha dichiarato Alessandro D’Ambrosio, vicepresidente della Cooperativa TEMA –. L’incontro tra anziani e giovanissimi crea legami profondi, trasmette emozioni e insegna quanto sia importante condividere esperienze, storie e sorrisi tra generazioni diverse”.

Le Residenze del Sollievo “Il Sole” confermano così il proprio impegno nel promuovere iniziative che favoriscano il benessere degli Ospiti e rafforzino il ruolo sociale della struttura come luogo di incontro, crescita e comunità. Un ringraziamento finale è stato rivolto a tutto il personale della Cooperativa TEMA, che con dedizione quotidiana rende possibili momenti di così grande valore umano.