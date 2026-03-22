Milano‑Sanremo 2026, la Polizia Penitenziaria in campo per la sicurezza: il SAPPe elogia il personale impegnato

In occasione della Milano‑Sanremo 2026, disputata ieri, la Polizia Penitenziaria ha fornito un contributo operativo di rilievo nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. Personale proveniente dai reparti di Imperia e dal Nucleo Traduzioni e Piantonamenti di Sanremo è stato impiegato lungo il percorso della Classicissima, garantendo un servizio di viabilità puntuale ed efficiente, svolto con elevata professionalità.

Il Segretario Nazionale del SAPPe, Vincenzo Tristaino, insieme ai Segretari Provinciali Giuseppe Giangrande e Ciro Pannese, ha espresso un sentito plauso a tutti gli operatori coinvolti, sottolineando “l’elevato senso del dovere, lo spirito di sacrificio e la dedizione dimostrati”, anche a fronte di rinunce personali come il mancato godimento del riposo settimanale.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al Questore della Provincia di Imperia, per aver consentito e valorizzato la partecipazione della Polizia Penitenziaria a un evento di così alto profilo, riconoscendone ruolo e capacità operative all’interno del sistema sicurezza.

La presenza del Corpo in una manifestazione di rilevanza nazionale e internazionale come la Milano‑Sanremo rappresenta, secondo il SAPPe, “una conferma della versatilità e della professionalità della Polizia Penitenziaria, sempre pronta a garantire il proprio contributo anche al di fuori degli istituti, a tutela della collettività”.

Il sindacato ribadisce infine la necessità di un riconoscimento istituzionale concreto e costante per l’impegno quotidiano degli uomini e delle donne del Corpo, che con competenza e abnegazione assicurano sicurezza e legalità su tutto il territorio nazionale.