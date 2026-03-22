Ventimiglia: all’ISISS Montale nasce l’Orticello Scolastico: un progetto che fa crescere inclusione e comunità (foto e video)

All’ISISS Fermi Polo Montale è nato un progetto che unisce didattica, inclusione e cura del territorio: l’Orticello Scolastico, un nuovo spazio verde realizzato nel cortile dell’istituto grazie al lavoro dei docenti di sostegno e alla partecipazione di diverse classi. In pochi mesi, un’area esterna anonima è stata trasformata in un luogo vivo, pensato per favorire collaborazione, autonomia e relazioni positive tra gli studenti.

L’iniziativa, coordinata dai professori Giulia Dacomi, Emmanuel Biamonti, Maurizio Boccaccini, Giovanni Di Lucia ed Elisa Giaccardi, nasce con un obiettivo chiaro: offrire un’attività concreta e accessibile a tutti, capace di coinvolgere ogni ragazzo indipendentemente dalle proprie abilità o dai bisogni educativi speciali. Seminare, innaffiare, osservare la crescita delle piante e raccogliere i frutti del lavoro comune diventano gesti semplici ma ricchi di valore educativo.

All’Orticello hanno collaborato le classi 1S, 1T, 2T, 4T, 3S del Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate e la 2A del Tecnico Relazioni Internazionali per il Marketing. Un impegno corale che ha trasformato l’orto in un vero laboratorio di inclusione, dove le differenze si annullano nel fare insieme e ogni studente trova un ruolo e un contributo da offrire.

Al Montale l’inclusione non è uno slogan, ma una pratica quotidiana sostenuta dall’intera comunità scolastica. Lavorare fianco a fianco nell’orto permette di superare barriere spesso invisibili, creando uno spazio in cui non esistono compiti “per i bravi” o “per gli altri”, ma un unico progetto condiviso. Il successo dell’iniziativa conferma una visione educativa precisa: una scuola in cui ciascuno ha un posto, un valore e la possibilità di crescere insieme agli altri.



