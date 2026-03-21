La SD Worx‑Protime sceglie ancora la Riviera: Kopecky vince la Sanremo Women dopo il ritiro all'hotel Riviera dei Fiori

È stata ancora una volta una grande giornata di ciclismo alla Milano-Sanremo Women 2026, che ha visto il trionfo della campionessa belga Lotte Kopecky, protagonista di una prestazione straordinaria che ha regalato al Team SD Worx-Protime un’altra vittoria nella Classicissima di Primavera.

Si tratta di un nuovo successo per la squadra, già vincitrice dell’edizione 2025 con Lorena Wiebes, a conferma della forza e della continuità del Team SD Worx-Protime in una delle gare più prestigiose del calendario internazionale.

E come per la scorsa edizione, anche quest’anno la squadra ha scelto di soggiornare presso l’Hotel Riviera dei Fiori di San Lorenzo al Mare, struttura che si conferma un punto di riferimento per gli atleti e i team impegnati nella corsa. Come già avvenuto nel 2025, l’hotel ha accolto la vincitrice e le sue compagne nei giorni precedenti alla gara, offrendo un ambiente ideale per la preparazione a uno degli appuntamenti più importanti della stagione.

La vittoria di Kopecky e la presenza del Team SD Worx-Protime rappresentano un motivo di grande soddisfazione anche per il territorio, che continua a essere scelto dalle migliori atlete del mondo come base logistica e luogo di preparazione in vista della Milano-Sanremo Women.