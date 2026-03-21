Liguria, tornano i “treni del mare”: 39 corse in più tra Lombardia, Piemonte e Riviera per l’estate 2026

La Liguria si prepara alla stagione turistica primaverile ed estiva con un importante potenziamento dei collegamenti ferroviari verso Lombardia e Piemonte. Tornano infatti i “treni del mare” e le “Ponente Line”, con un’offerta complessiva di 39 corse aggiuntive nei fine settimana e nei giorni festivi e oltre 45mila posti in più a disposizione dei viaggiatori. Dal 28 marzo al 27 settembre, ogni weekend saranno attivi 21 collegamenti aggiuntivi tra Lombardia e Liguria, diretti sia verso la Riviera di Levante, fino a La Spezia, sia verso la Riviera di Ponente, fino a Ventimiglia. I treni, realizzati grazie alla collaborazione tra operatori ferroviari e istituzioni regionali, garantiranno circa 23mila posti extra rispetto all’offerta ordinaria.

Le corse interesseranno diverse città lombarde – tra cui Milano, Bergamo, Como, Saronno e Gallarate – con collegamenti diretti verso le principali località balneari liguri. Il servizio sarà attivo sia il sabato sia la domenica e nei giorni festivi, con orari distribuiti tra mattina e pomeriggio per favorire sia le partenze sia i rientri. A partire dal 2 aprile e fino al 13 settembre, entreranno in funzione anche le “Ponente Line”, che collegheranno il Piemonte alla Riviera di Ponente. In totale saranno 18 treni aggiuntivi: 2 il venerdì, 5 il sabato e ben 11 la domenica. Anche in questo caso, l’offerta garantirà circa 23mila posti extra, affiancandosi ai collegamenti già esistenti tra Torino e Savona, alcuni dei quali prolungati fino a Ventimiglia.

Previsti inoltre servizi speciali in occasione delle festività: durante il periodo pasquale saranno attivati collegamenti straordinari tra il 2 e il 7 aprile, mentre per la festa di San Giovanni del 24 giugno sono programmati due treni extra tra Torino e Imperia, uno per ciascun senso di marcia. L’obiettivo è chiaro: rispondere alla crescente domanda di mobilità turistica verso la Liguria, offrendo un’alternativa sostenibile all’auto e migliorando l’accessibilità del territorio.

L’assessore ai Trasporti della Regione Liguria ha sottolineato come “39 possibilità in più corrispondenti a oltre 45mila posti a sedere ogni weekend rappresentano un segnale forte della volontà di rendere la Liguria sempre più attrattiva”, evidenziando anche il valore della collaborazione tra regioni. Dalla Lombardia si evidenzia il successo dell’iniziativa: “Un progetto condiviso che trova il crescente gradimento dei viaggiatori, sempre più orientati verso una mobilità sostenibile ed efficiente”. Anche dal Piemonte arriva conferma dell’importanza strategica del servizio: “Un’offerta attesa e molto utilizzata, che dimostra quanto il collegamento ferroviario verso la riviera sia centrale per i piemontesi”.

Con questo potenziamento, la Liguria consolida il proprio ruolo di meta turistica facilmente raggiungibile, puntando su un sistema di trasporti integrato e sempre più orientato alla sostenibilità e alla qualità del servizio.