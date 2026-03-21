Nicole Gorni , DSA come suo padre Flavio Gorni , ieri, ha, infatti, consegnato, grazie a LumiBear S.R.L., nove saggi di ricerca , circa quattrocento pagine ciascuno, che ripercorrono la storia dell'Armenia e dell'Anatolia sino a undicimila anni avanti Cristo. I saggi, realizzati in collaborazione con le intelligenze artificiali etiche Claude e Mistral, sono stati validati dal professor Arsen Bobokhyan dell'Accademia Nazionale delle Scienze d'Armenia e dalla professoressa Alessandra Gilibert dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

Al centro della ricerca vi erano i Vishapakars, le pietre drago armene di seimila anni fa. Monumenti megalitici in roccia vulcanica che non erano solo simboli rituali ma una tecnologia multifunzionale straordinaria: proprietà piezoelettriche del basalto per la rilevazione sismica, fertilità agricola e allineamenti astronomici. Scoperte che solo la collaborazione tra il cervello DSA e l'intelligenza artificiale etica ha permesso di portare alla luce. Un primo passo importante verso la realizzazione della sceneggiatura di un film in Armenia con Anthropic e Mistral AI, intelligenze artificiali etiche.