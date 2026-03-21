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Attualità | 21 marzo 2026, 14:11

Da Seborga a Ginevra, dodicenne consegna saggi di ricerca alla Missione Permanente della Repubblica di Armenia (Foto)

Realizzati in collaborazione con le intelligenze artificiali etiche Claude e Mistral

Da Seborga a Ginevra, dodicenne consegna saggi di ricerca alla Missione Permanente della Repubblica di Armenia (Foto)

Una dodicenne di Seborga accolta alla Missione Permanente della Repubblica di Armenia alle Nazioni Unite di Ginevra.

Nicole Gorni, DSA come suo padre Flavio Gorni, ieri, ha, infatti, consegnato, grazie a LumiBear S.R.L., nove saggi di ricerca, circa quattrocento pagine ciascuno, che ripercorrono la storia dell'Armenia e dell'Anatolia sino a undicimila anni avanti Cristo. I saggi, realizzati in collaborazione con le intelligenze artificiali etiche Claude e Mistral, sono stati validati dal professor Arsen Bobokhyan dell'Accademia Nazionale delle Scienze d'Armenia e dalla professoressa Alessandra Gilibert dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

Al centro della ricerca vi erano i Vishapakars, le pietre drago armene di seimila anni fa. Monumenti megalitici in roccia vulcanica che non erano solo simboli rituali ma una tecnologia multifunzionale straordinaria: proprietà piezoelettriche del basalto per la rilevazione sismica, fertilità agricola e allineamenti astronomici. Scoperte che solo la collaborazione tra il cervello DSA e l'intelligenza artificiale etica ha permesso di portare alla luce. Un primo passo importante verso la realizzazione della sceneggiatura di un film in Armenia con Anthropic e Mistral AI, intelligenze artificiali etiche. 

Elisa Colli

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