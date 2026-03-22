Don Rito Alvarez alla mostra “Profezie per la Pace” in provincia di Messina illumina il cammino: testimonianze vive di dialogo e speranza

Patti (in provincia di Messina) si conferma, in questi giorni, un autentico crocevia di speranza, ospitando la mostra “Profezie per la Pace” nell’incantevole cornice dell’ex Convento di San Francesco. L’iniziativa, promossa con passione dalla Gioventù Studentesca locale, sarà visitabile fino al 28 marzo 2026 e racconta storie concrete di uomini e donne che scelgono il dialogo anche nei contesti segnati dalla guerra. Al centro dell’esposizione, le esperienze di veri e propri “artigiani di pace”, protagonisti di percorsi di riconciliazione nati dal basso, capaci di generare cambiamento anche nelle situazioni più difficili.

Tra le testimonianze più significative spicca quella di Don Rito Alvarez, fondatore dell’opera di pace Oasi Angeli di Pace ETS. La sua presenza ha rappresentato uno dei momenti più intensi dell’iniziativa, offrendo ai visitatori l’opportunità di ascoltare una voce diretta, impegnata quotidianamente nella costruzione della pace. Le immagini dell’incontro restituiscono un clima di profonda partecipazione: Don Rito, con la sua presenza carismatica, dialoga con i presenti davanti al cartellone della mostra. Colpisce in particolare il messaggio riportato: “Il profeta non è chi prevede il futuro, ma chi sa interpretare la realtà attuale che vive alla luce della fede in Dio”. Parole che richiamano una visione concreta e attiva della speranza.

Il percorso espositivo invita a non arrendersi davanti a quella che Papa Francesco definisce “la terza guerra mondiale a pezzi”, ma a riconoscere e valorizzare ogni segno di pace possibile, anche nei contesti più fragili. L’esperienza di Don Rito e della sua Oasi rappresenta infatti un esempio tangibile di come fede e impegno possano trasformarsi in azioni concrete, capaci di portare luce nei luoghi segnati dal conflitto. Un invito, rivolto a tutti, a diventare ogni giorno “profeti e artigiani di pace”.