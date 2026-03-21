Liguria a Lione e Lillestrøm per promuovere turismo attivo e sostenibile, con focus su Imperia e Ponente

La Liguria rafforza la propria presenza sui mercati europei con una doppia partecipazione a due importanti fiere del turismo: il Salon du Randonneur di Lione e TravelXpo 2026 a Lillestrøm, in Norvegia.

A Lione, la Regione punta sull’outdoor, valorizzando sia la costa sia l’entroterra. Tra le proposte, spicca il progetto “Liguria degli Anelli”, itinerari ad anello per una fruizione più sostenibile e immersiva del territorio. Gli espositori nello stand francese includono anche realtà della provincia di Imperia, come Visit Finale Ligure / Pietra Ligure e il Comune di Diano Marina, insieme a operatori del Ponente e del Levante ligure.

In Norvegia, la Liguria conferma il trend positivo dei visitatori scandinavi: nel 2025 gli arrivi dalla Norvegia in regione sono aumentati del 39,56%, con un incremento delle presenze del 2,43%. A Lillestrøm, la Regione propone un’offerta ampia che combina mare, natura, cultura ed enogastronomia, presentandosi come destinazione vivibile tutto l’anno. Tra gli espositori figurano realtà imperiesi come il Comune di Bordighera e strutture ricettive come Giada Apartments - Your Gateway to Cinque Terre.

“La doppia presenza tra Francia e Norvegia conferma la strategia regionale di presidio dei principali mercati europei, con attenzione crescente verso un turismo attivo, sostenibile e distribuito lungo tutto l’anno”, ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi. “In entrambe le fiere la Liguria si presenta come sistema, con una presenza condivisa tra istituzioni e operatori, dal Ponente al Levante, dalla costa all’entroterra, per rafforzare visibilità e opportunità per il comparto turistico”.