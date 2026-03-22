Casa e riqualificazione, CNA: “Servono regole chiare e accesso al credito”

La riqualificazione del patrimonio edilizio come leva strategica per il futuro del territorio. È questo il tema al centro dell’iniziativa nazionale di CNA Costruzioni che si è svolta a Ferrara e alla quale ha partecipato anche Massimo Lupo, presidente di mestiere CNA Imperia e presidente regionale CNA Costruzioni.

Un confronto di livello nazionale che ha messo in evidenza come efficientamento energetico, sicurezza degli edifici e adattamento ai cambiamenti climatici rappresentino ormai un’unica grande sfida, non più rinviabile. Temi che riguardano da vicino anche la provincia di Imperia, caratterizzata da un patrimonio edilizio spesso datato e da una crescente esigenza di interventi di riqualificazione, sia per migliorare la sicurezza sia per ridurre i consumi energetici.

“È stato un momento di confronto molto importante – commenta Lupo – perché ha confermato quanto il tema della casa sia centrale anche per i nostri territori. In provincia di Imperia esiste una domanda reale di riqualificazione, ma troppo spesso le famiglie si trovano in difficoltà ad avviare gli interventi.”

Uno dei nodi principali resta infatti quello delle risorse economiche e degli strumenti finanziari, oltre all’incertezza normativa che continua a frenare il settore. “Le imprese sono pronte e hanno le competenze per affrontare questa sfida – prosegue Lupo – ma senza regole chiare e strumenti stabili nel tempo il rischio è quello di bloccare il mercato. Oggi il vero tema è l’accesso al credito: senza la possibilità di sostenere l’investimento iniziale, molti interventi non partono.”

Dal confronto è emersa anche la necessità di superare interventi isolati, puntando invece su un approccio di filiera che coinvolga imprese, professionisti e cittadini. “Serve una visione complessiva – conclude Lupo – capace di accompagnare famiglie e imprese lungo tutto il percorso. Solo così la riqualificazione può diventare una vera opportunità di sviluppo anche per il nostro territorio, creando lavoro, migliorando la qualità dell’abitare e rendendo le nostre città più sicure e sostenibili.”

CNA Imperia ribadisce quindi il proprio impegno nel portare a livello locale le istanze emerse dal confronto nazionale, lavorando per sostenere le imprese e favorire condizioni più favorevoli agli investimenti nel comparto delle costruzioni.