Molini di Triora, lutto in Comune: scomparsa la mamma del presidente del consiglio Gianluca Ozenda

Momento di lutto a Molini di Triora per la scomparsa della mamma del presidente del consiglio comunale Gianluca Ozenda.

Il sindaco Manuela Sasso, insieme a tutta l’amministrazione comunale, ha espresso profondo cordoglio e vicinanza al presidente Ozenda e ai suoi familiari in questo momento di dolore.

“Ci stringiamo con affetto alla famiglia”, il messaggio di partecipazione dell’ente, che si unisce al dolore per una perdita che colpisce non solo la sfera personale, ma anche l’intera comunità.

Un pensiero condiviso da tutta Molini di Triora, che si raccoglie attorno alla famiglia Ozenda.