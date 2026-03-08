Regioni per l’Intelligenza Artificiale: a Genova l’evento Reg4IA

Mercoledì 11 marzo Genova ospiterà l’evento di lancio del progetto Reg4IA. Dalle ore 9, nella Sala Grecale dei Magazzini del Cotone si parlerà di Intelligenza Artificiale e Pubbliche Amministrazioni per raccontare la nuova rete di conoscenza e innovazione che unisce Governo, Regioni e Province Autonome e tracciare gli indirizzi futuri di lavoro e coordinamento con i principali stakeholder.

La sessione mattutina sarà dedicata ad interventi sulle tematiche più rilevanti del progetto, attinenti a innovazione e Intelligenza Artificiale. Il pomeriggio sarà invece dedicato allo svolgimento di panel informativi, ovvero momenti di approfondimento e confronto tra i quattro Partenariati sui temi salute e turismo, ambiente e mobilità sostenibile, Pubblica Amministrazione e sicurezza del territorio.

Per quanto riguarda l’impegno della Regione Liguria sul progetto Reg4IA, l’obiettivo è quello di contribuire a disegnare il sistema sanitario del futuro, migliorandone l’efficienza attraverso l’uso dell’IA. Infatti, grazie alle tecnologie di frontiera si può rispondere in maniera più efficace ed efficiente ai bisogni di cura dei cittadini e alle sfide organizzative del sistema sanitario, creando, ad esempio, strumenti predittivi e di supporto alla gestione dei processi per gli operatori del settore.

Il progetto darà anche grande rilevanza alla dimensione etica e normativa, promuovendo un uso responsabile di tutte le tecnologie interessate. Regione Liguria ha anche il compito di lavorare sulla gestione dei flussi turistici, dove l’IA migliora l’offerta complessiva e valorizza il territorio.

Regione Liguria è capofila del Partenariato dedicato allo sviluppo di sperimentazioni in ambito Salute e Turismo insieme a Regione Calabria, Regione Lazio, Regione Basilicata, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Sicilia e alla Provincia Autonoma di Trento.

Reg4IA si svolgerà dalle ore 9:00 alle 17:00 nella Sala Grecale del Centro Congressi Porto Antico- Magazzini del Cotone di Genova. La partecipazione all'evento è gratuita, su prenotazione al link: events.regione.liguria.it/rl/Reg4IA

Per ulteriori approfondimenti:

https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/regioni-per-l-intelligenza-artificiale-reg4ia/