A Sanremo incontro su alimentazione e benessere: a Palazzo Roverizio si parla di nutrizione, integrazione e salute

A Sanremo oggi, alle ore 17.30 a Palazzo Roverizio in Via Escoffier 29 un incontro sul tema “Alimentazione & Integrazione”. L’appuntamento sarà dedicato al rapporto tra nutrizione, integrazione e salute, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti strumenti utili per migliorare il proprio stile di vita e il proprio benessere quotidiano.

Relatore dell’incontro sarà Mauro Cirillo esperto di probiotica nutrizionale, integrazione vitaminico-minerale, mental training e strategie per il ripristino dell’equilibrio psicofisico,che dialoga con Erica Martini da anni impegnata nella divulgazione sui temi della salute attraverso conferenze e congressi in tutta Italia.

Al centro dell’incontro ci sarà il tema dei nutraceutici, sostanze di origine alimentare che possono contribuire al benessere dell’organismo quando inserite in modo corretto in uno stile di vita equilibrato. L’incontro sarà strutturato come un momento di dialogo con il pubblico, lontano dai classici monologhi frontali, per favorire un confronto diretto e rendere più accessibili le conoscenze legate alla nutrizione e all’integrazione. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere maggiore consapevolezza su come alimentazione, integrazione e cura dell’equilibrio psicofisico possano contribuire a migliorare la qualità della vita.