Sal Da Vinci premiato a Casa Sanremo: il Soundies Award celebra il videoclip di “Per sempre sì”

È stato assegnato a Sal Da Vinci il Casa Sanremo – Soundies Award per il videoclip della canzone “Per sempre sì”, in gara al 76° Festival della canzone italiana. La cerimonia si è svolta a Casa Sanremo, alla presenza di Vincenzo Russolillo, ideatore di Casa Sanremo, della giornalista Grazia Serra e dell’avvocato Marco Filipponi, sindaco del Comune di Genga.

Il premio, nato da un’idea di Russolillo e realizzato dal Maestro Orafo Michele Affidato, segna un primato in Italia: è infatti il primo riconoscimento dedicato ai videoclip dei brani in gara al Festival di Sanremo. L’iniziativa è stata presentata in sinergia con le Grotte di Frasassi, straordinario complesso naturale delle Marche, presenti a Casa Sanremo Chateau d’Ax con un ampio e scenografico allestimento. «Sono particolarmente felice della decisione della giuria e di poter consegnare il riconoscimento a Sal Da Vinci, cantante molto amato dal pubblico e che sta facendo un bellissimo percorso in questa settimana sanremese», afferma Vincenzo Russolillo.

Il videoclip di “Per sempre sì” è un inno all’amore nella sua forma più autentica: ballo e musica si fondono grazie alle coreografie dei ballerini Francesca Tocca e Marcello Sacchetta, capaci di tradurre in immagini, con grazia ed energia, l’amore vero e la gioia di vivere.