25 febbraio 2026

Sanremo 2026, tornano i Santarosa: in arrivo “Super Souvenir” con la formazione storica del 1989

Il produttore Guido Feri riunisce quasi tutta la band che conquistò le hit parade con “Souvenir”: durante il Festival sarà annunciata la nuova versione del celebre medley, simbolo di un successo internazionale che continua nel tempo

Il produttore, Prof. Guido Feri ha riunito quasi tutti gli storici componenti della band che nel 1989 parteciparono al Festival di Sanremo e che vendettero milioni di dischi nel mondo, oggi Tiziana De Santis (cantante), Angelo Tedesco (tastiere) e Paolo Zilio (batteria) (manca solo Alberto Feri) in questo Festival di Sanremo vogliono annunciare a breve il lancio del meddley Super Souvenir.

I Santarosa che anche quest'anno come i Jalisse e tanti altri sono stati esclusi dal Festival divennero famosi per essere stati i precursori del medley in Italia lanciando il singolo Souvenir che ha visto un imponente successo, primo in hit parade per due anni consecutivi vendendo milioni di copie in tutto il mondo.

