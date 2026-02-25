76° Festival di Sanremo, J-Ax e ‘Italia Starter Pack’: “Così destabilizzo i fighetti wannabe”

Primo festival da solista per J-Ax, dopo la partecipazione del 2023 con gli Articolo 31,

Sul palco dell’Ariston Ax arriva con il suo pacchetto base per chi vuole vivere in Italia. Una parodia nel gioco degli estremi, una messa alla berlina che riporta alla memoria l’immagine di una certa America.

Un mix apparentemente slegato per ‘Italia Starter Pack’, come ricorda lo stesso artista milanese: “Qualcuno ha scritto che è un cocktail che sulla carta non c’entra nulla dicendo che sono stato coerente con la canzone. Nella canzone c’è un’esasperazione di simboli, come per esempio il Tricolore per noi, di cui si sono appropriate le persone sbagliate”.

Considerato uno dei padri del rap in Italia insieme a Jovanotti. Ax è un faro per molti ma l’idea di usare il rap per esplorare un altro genere ha una finalità diversa: “Non conosco le tendenze dei ventenni che fanno rap, nella mia musica metto quello che mi piace. Mi piacerebbe che questo pezzo portasse luce sul country in Italia. Gozo, un ragazzo veneziano, ha fatto ‘Cauntri’, un disco che ‘parla di noialtri’. Spero che questo contesto mainstream li porti alla luce”.

Sulla cultura americana, Ax non si risparmia. Sposato da quasi trent’anni proprio con un’americana, ha osservato fenomeni e convinzioni dall’interno. "Anche le cose degli americani sono nostre - ricorda -. Io sono partito dal rap che era esattamente questo. Trent’anni fa mi dicevano che facevo americanate, oggi il rap è parte delle nostre culture. Sul palco c’era una parodia di una convention americana. Ho voluto far vedere a chi vorrebbe farlo qui come si fa. Ho voluto destabilizzare i fighetti wannabe”.

Ancora: “Chi ha il sogno americano è qualcosa se esiste solo se ci credono in tanti. Oggi come oggi sto apprezzando tanto, dopo aver visto altre nazioni dopo aver visto fare passi veloci in direzioni sbagliate, che noi italiani forse per culo, nell’essere immobili ci stiamo salvando la pelle”.

Nella serata duetti salirà sul palco con la “Ligera County Fam”, il collettivo composto da Cochi Ponzoni, Paolo Rossi, Ale e Franz e Paolo Jannacci. Insieme proporranno una versione inedita di “E la vita, la vita”, il brano scritto nel 1974 da Enzo Jannacci e Renato Pozzetto.

“Per descrivermi a chi non mi conosce, metto insieme i miei gusti per questo mescolo country e rap. C’è un filo logico: sono cresciuto a Milano negli ani ’70 e in casa si ascoltavano Jannacci, Fo, Gaber, si rideva coi talenti usciti dal Derby. Poi è capitato di diventare amico fraterno con Paolo Jannacci e in qualche modo sono stato adottato dal loro giro. Quando è stato il momento di scegliere la cover ho pensato di essere finalmente in grado”.

Prima di arrivare a Sanremo, Ax e il cast sanremese hanno incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Mi è piaciuto che il presiedente abbia sottolineato l’importanza a livello economico della musica in Italia. Molto spesso il nostro viene visto come un non lavoro, non essendoci un’educazione che parte dalla scuola dell’obbligo. La gente ha questa lacuna e pensa che nel nostro lavoro non servano disciplina, e simili. Vederlo riconoscere dal presidente è stato importante”.

Negli ultimi anni J Ax è stato protagonista di ‘Non aprite quel podcast”: “Mi ha salvato in questi anni. Mi ha dimostrato che cose fatte per piacere senza nessun orizzonte chiaro di successo a volte ci possono sorprendere. È uno scherzo che ci è scappato di mano. Annunceremo le date per l’anno prossimo”.



