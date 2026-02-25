Festival di Sanremo, location suggestiva e glamour: Portosole ospita il "Salotto delle Celebrità" (Foto)

Interviste, incontri, dialoghi spontanei e backstage emozionali con artisti, vip, operatori dello spettacolo, stampa, imprenditori e pubblico in un’atmosfera elegante e dinamica. Portosole si trasforma in un "Salotto delle Celebrità" nella settimana del Festival di Sanremo . Una location suggestiva, pensata come punto d'incontro, che è stata inaugurata ieri pomeriggio alla presenza del sindaco Alessandro Mager e dell’assessore al Turismo e Spettacolo Giuseppe Sindoni.

Uno staff preparato, professionale e attento ai particolari, che comprende anche videomaker e fotografi, accoglierà gli ospiti nel corso della settimana festivaliera. "Siamo grati per aver avuto questa grande opportunità di svolgere l’Hospitality qui a Sanremo e al Portosole con la grande collaborazione di Rebecca Licata e Giovanna Mascolo, responsabile marketing di Portosole" - dicono Alessandro Grifa e Albert d’Alterio della New GIG Promotion - "Ringraziamo il sindaco Mager e l’assessore Sindoni presenti all’inaugurazione svoltasi ieri".