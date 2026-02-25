Sanremo, si accende Casa Vessicchio: arte, musica e formazione in uno spazio aperto alla creatività

Fino a sabato 28 febbraio dalle 10.30 fino a tarda notte porte aperte a CASA VESSICCHIO (Bagni Paradiso – Lungomare Vittorio Emanuele II, 31), progetto ideato, voluto e sviluppato insieme al Maestro PEPPE VESSICCHIO e pensato come uno spazio aperto alla creatività, alla formazione e all’incontro tra le arti. Uno spazio dove si mescolano le arti, un luogo accogliente dove si vive di sorrisi, memoria e grande musica. Ogni giorno talk, showcase, momenti di ristoro

La giornata di domani, giovedì 26 febbraio, prende il via alle 10.30 con una colazione in musica, un momento informale per incontrarsi e iniziare insieme tra note e buon umore.

Alle 11.30 spazio alla formazione con il workshop sulla fiscalità per i lavoratori dello spettacolo, curato dalla Cooperativa ESIBIRSI e dedicato ad approfondire aspetti normativi e opportunità per i professionisti del settore, con gli interventi di Giuliano Biasin e Luigi Buggio. A seguire, alle 12.30, la presentazione del concorso Pythika, con l’illustrazione del Premio alla presenza del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. Il concorso progetto innovativo mira a ridefinire i modelli di inclusione fornendo occasioni di visibilità e inserimento professionale nel mondo dello spettacolo. Alle 16.30 appuntamento con Una voce per Amnesty, che vede lo showcase di Giovanni Segreti Bruno, in un momento che unisce musica e impegno civile al fianco di Amnesty International. Segue alle 18.30 il talk Casa Vessicchio, condotto da Andrea Dianetti, tra racconti, ospiti e approfondimenti sul mondo dello spettacolo. Nella terza puntata Paolo Jannacci e ospiti a sorpresa. Alle 19.15 aperitivo firmato Aperol, con la partecipazione di Joe T Vannelli, per iniziare a scaldare l’atmosfera della serata. Alle 21.00 cena e visione del Festival, per condividere insieme le emozioni dal palco. Per info e prenotazioni: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHaikNbICo-nx44XtHJDuy9XldRR9mOmlRcbRm8cJCct04gA/viewform. Gran finale all’01.00 con Joe T Vannelli feat. Bandakadabra Calipso Vox, per chiudere la giornata tra musica e festa.

IL PROGRAMMA DI GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO

10.30 – Colazione con musica (ingresso libero fino a esaurimento posti)

11.30 – Workshop sulla fiscalità per i lavoratori dello spettacolo curato dalla Coop. ESIBIRSI, intervengono Giuliano Biasin e Luigi Buggio (ingresso libero fino a esaurimento posti)

12.30 – Concorso Pythika, presentazione del Premio con Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli (ingresso libero fino a esaurimento posti)

16.30 – Una voce per Amnesty con showcase di Giovanni Segreti Bruno (ingresso libero fino a esaurimento posti)

18.30 – Talk CASA VESSICCHIO a CASA VESSICCHIO, conduce Andrea Dianetti (ingresso libero fino a esaurimento posti)

19.15 – Aperitivo Aperol con Joe T Vannelli feat. Bandakadabra Calipso Vox (ingresso libero fino a esaurimento posti)

21.00 – Cena e visione del Festival

01.00 – Joe T Vannelli feat. Bandakadabra Calipso Vox (ingresso libero fino a esaurimento posti)

Casa Vessicchio nasce con l’obiettivo di offrire opportunità ai giovani artisti e a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo dell’arte o coltivare il proprio talento. Una missione che Peppe Vessicchio aveva da tempo fatto propria, anche attraverso il suo impegno come responsabile del reparto canoro della Peparini Academy.

In accordo con la famiglia Vessicchio, il progetto è stato portato a compimento nel pieno rispetto della visione del Maestro: un luogo di vita, arte, divertimento, divulgazione e scambio, pensato per accogliere incontri, eventi e momenti di crescita condivisa. Uno spazio vivo, dove cultura e creatività dialogano naturalmente con il piacere della convivialità, del buon cibo e del buon vino. A Casa Vessicchio potete trovare gli stand espositivi con i papillon realizzati in legno di riciclo de La bottega del papillon e i gioielli dal design moderno e deciso di Francesca Bianchi Design, lo staff di ENIF Make Up Academy per un momento di relax di trucco e parrucco e tanto altro ancora.

Casa Vessicchio è stato ideato da Peppe Vessicchio, Niccolò Petitto e Andrea Rizzoli ed è organizzato da Enpi Entertainment e We Agency, in collaborazione con la Famiglia Vessicchio e Andrea Rizzoli. Progetto grafico a cura di Bros Creative Studio. Con la collaborazione e il contribuito di Prato 64 Management di Ciro Prato, Aletta Stands, La Dimora di Gea, Bernese, Joseba Label, SocialMediaPlan, Francesca Bianchi Design, ENIF Make Up Academy, La bottega del papillon, Giuseppe Vese Trattoria, Verespresso, Spirito Express, Cuori di Sfogliatella.

Media Partner Rolling Stone.

Per info: casavessicchio@gmail.com.