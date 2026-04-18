Festival 2027, la sigla si prova in anticipo: Mongelli lancia “Sanremo ti amo”

Mancano ancora diversi mesi al Festival di Sanremo 2027, ma nella Città dei Fiori il clima della kermesse comincia già a farsi sentire. Mentre la Rai lavora all’organizzazione dell’evento, sul web prende forma una proposta che guarda a uno degli elementi più iconici della manifestazione: la sigla.

A lanciarla è il musicista sanremese Ferdinando Mongelli, che torna a farsi avanti dopo aver presentato, nel dicembre 2024, il brano “Sanremo sogni ed emozioni” come possibile inno della città. Questa volta l’idea è diversa, ma resta legata allo stesso immaginario: un nuovo pezzo, intitolato “Sanremo ti amo”, pensato come sigla del prossimo Festival.

“Vi presento ‘Sanremo ti amo’, la mia proposta per la sigla del prossimo Sanremo 2027”, annuncia Mongelli, spiegando di aver costruito il brano partendo da un riferimento preciso: “Ho scritto questo brano tenendo conto della stima che ho per l’unica, vera e mitica sigla del Festival: ‘Perché Sanremo è Sanremo’, del grande Pippo Caruso”.

Un equilibrio, nelle intenzioni dell’autore, tra innovazione e continuità, tra il desiderio di proporre qualcosa di nuovo e il rispetto per una tradizione che rappresenta uno dei simboli più riconoscibili della manifestazione.

La proposta nasce e si sviluppa online, ed è proprio alla rete che Mongelli affida il destino del brano. “Per ora è solo un gioco e mi affido al bello della rete, che è proprio la sua imprevedibilità. Se il brano vi piace, magari insieme possiamo ribaltare i verdetti”, spiega, trasformando l’iniziativa in una sorta di sfida aperta al pubblico.

L’idea è semplice: far crescere il progetto attraverso il coinvolgimento diretto degli utenti. “Un like, un commento e un replay alla volta: chissà se riusciremo a farla diventare da non ufficiale a… ufficiale!”, aggiunge.

Dietro il progetto c’è un lavoro completo di produzione. Mongelli ha curato musica, testo, arrangiamenti orchestrali e registrazioni, coinvolgendo anche altri artisti nella realizzazione del brano: Alessandra Mari e Matteo Lavagna per i cori e Roby Blasi alle chitarre.

Un’iniziativa che, almeno per ora, resta nel campo delle proposte spontanee, ma che racconta ancora una volta quanto il Festival, a Sanremo, non sia mai davvero lontano. Anche quando mancano mesi, basta una canzone per riportarlo al centro.

Qui i link per ascoltare il brano.



Versione completa: https://youtu.be/Qh2kIHxMQDM

Versione stacchetto short: https://youtube.com/shorts/bcdrT0A_BnE