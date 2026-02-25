Sanremo, il Festival fa crescere le prenotazioni negli spazi di coworking di Poste Italiane

L’avvio del 76° Festival di Sanremo e la macchina organizzativa in movimento da settimane ha spinto operatori e addetti ai lavori ad appoggiarsi presso “Spazi per l’Italia” di Poste Italiane a Sanremo.

Negli spazi di lavoro condivisi di Via Roma, all’interno dello storico Palazzo di Poste, sopra il frequentatissimo ufficio postale, in questi giorni sono cresciute le prenotazioni.

Federica, 32 anni, lavora per un’azienda multinazionale, in città per attività di promozione legate al Festival: “Avevamo bisogno di un appoggio lavorativo e non riuscivamo a trovare nessuna soluzione. Il co-working di Poste Italiane ha risolto i nostri problemi. Io e due miei colleghi stiamo lavorando in uffici moderni con tutti i servizi e per noi è stata una salvezza!”

L’edificio sanremese è uno dei 250 immobili scelti dall’azienda nell’ambito del progetto Polis, per dare vita alla più grande rete nazionale di coworking dedicati ad aziende e ai liberi professionisti. L’immobile è stato completamente ristrutturato lo scorso anno e allestito con uffici moderni, digitalizzati e dotati di postazioni di lavoro attrezzate, open space, aree break e sale riunioni.

Lo spazio di via Roma dispone di 9 uffici privati di varie dimensioni, di cui 3 uffici da 4 persone, 3 da 2 persone, 2 stanze da 6 persone e 1 stanza da 8 persone. A questa disponibilità si aggiungono due open space con 4 postazioni ciascuna, una sala riunioni oltre ad un’accogliente area break. L’offerta commerciale degli “spazi per l’Italia” include tutti i servizi: arredi degli uffici, connessione internet Wi-Fi, accesso a stampanti e scanner, pulizia e manutenzione, utenze e climatizzazione degli ambienti.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito www.spaziperlitalia.poste.it o scrivere all’indirizzo spaziperlitalia@posteitaliane.it.

L’iniziativa di Poste Italiane per fornire alle comunità servizi sempre più innovativi rappresenta una importante opportunità per il cittadino e si traduce in un volano di crescita economica per tutto il territorio a beneficio della collettività.