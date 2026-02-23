Ruben Bondì torna a Sanremo: nasce “Ostevia x @cucinaconruben”, il temporary romano del Festival 2026

Dopo il successo dello scorso anno, Ruben Bondì (@cucinaconruben oltre 5ml di Follower ) torna protagonista a Sanremo per la 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana con un nuovo progetto che celebra la cucina romana e l’incontro tra food, musica e intrattenimento.

Dal 24 al 28 febbraio 2026, la tradizione capitolina si trasferisce nel cuore della Città dei Fiori con “Ostevia x @cucinaconruben”, un progetto realizzato in collaborazione con Ostevia, insegna romana nota per la cucina autentica e verace, che per l’occasione apre un temporary a Sanremo, in via Carli 24 a pochi passi dall’Ariston e dal Casino’.

Un format esclusivo incentrato sul food ma che darà ampio spazio a momenti di intrattenimento con "Special Guest" che non solo potranno gustare i piatti del celebre chef romano, ma anche condividere insieme a lui momenti divertenti che mostrino il loro lato autentico, nella cornice di OSTEVIA x @cucinaconruben.

Aperto tutti i giorni con momenti dedicati a meet&greet con il pubblico e amici del mondo social e dello spaccatolo .

L'iconico format "CHE TE VOI MAGNA' " sarà il live motive in location e darà spazio alla creazione di contenuti divertenti, genuini e soprattutto "condivisibili" sia per gli "special guest" che per il pubblico presente che darà amplificazione a questi momenti in una location esclusiva in un momento chiave come quello del Festival.

Durante la settimana De Core Podcast nella figura degli host Danilo e Alessandro contribuiranno a rendere la location ancora piu esclusiva, ma soprattutto, ancora piu "romana ".

Ruben diventerà co-host aggiunto al duo per intervistare talent legati alla kermesse.



Gli incontri saranno perfomance live con pubblico presente e daranno vita ad un podcast/vodcast DE CORE "RUBEN & FRIENDS"in uscita su tutti i canali di streaming audio video nel palinsesto di De Core Podcast con relativa copertura social del canale.