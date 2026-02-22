Sanremo, al Grand Hotel & Des Anglais arriva il “Gran Galà dell’Eleganza”: la notte più esclusiva del Festival

Sanremo si prepara a vivere una notte di puro splendore parallela alla gara. Mercoledì 25 febbraio 2026, i riflettori si sposteranno sulla prestigiosa cornice del Grand Hotel & Des Anglais per il "Gran Galà dell’Eleganza", un evento destinato a diventare il cuore pulsante del networking d’élite durante la settimana più frenetica d’Italia. Organizzato dalla RAF Denaro Events di Raffaele Denaro, l’appuntamento promette di fondere il fascino intramontabile del red carpet con il valore dell’imprenditoria italiana, creando un salotto esclusivo dove la bellezza incontra il business. La serata prenderà il via ufficialmente alle 20 con un photocall che si preannuncia affollatissimo: tra i nomi più attesi spicca quello di Francesca Pascale, figura capace di catalizzare l’attenzione mediatica e aggiungere un tocco di carisma all’evento. Ma le indiscrezioni suggeriscono che non sarà l'unica sorpresa; volti noti dello spettacolo e capitani d'industria sono pronti a sfilare davanti ai flash prima della cena di gala delle 21. I nomi degli ospiti si stanno allungando ora dopo ora.

Il programma è un inno al "Made in Italy": dalla sfilata firmata Arte & Moda alla consegna di prestigiosi riconoscimenti alle eccellenze produttive del nostro Paese, il tutto ritmato dalle selezioni musicali ricercate di DJ Jurij.

«Vogliamo che questo evento diventi un punto di riferimento», ha dichiarato l’organizzatore Raffaele Denaro, sottolineando l’obiettivo di creare uno spazio di relazioni di alto profilo in un contesto di assoluta raffinatezza. In una Sanremo che non dorme mai, il Gran Galà dell’Eleganza si candida a essere la parentesi più sofisticata del Festival, un luogo dove il glamour non è solo apparenza, ma una forma d’arte che celebra l’incontro e l’eccellenza italiana sotto il cielo della Riviera.