Sanremo, Mi Piace Così è Main Partner di Casa Kiss Kiss: gusto e benessere protagonisti in Piazzale Vesco

Mi Piace Così, programma di riequilibrio alimentare strutturato per il dimagrimento consapevole e il benessere quotidiano, è Main Partner di Casa Kiss Kiss in Piazzale Vesco a Sanremo, il format firmato Radio Kiss Kiss che accompagna una delle settimane musicali più seguite d’Italia.



All’interno di Casa Kiss Kiss, il brand ha allestito un’area dedicata concepita come punto di incontro tra gusto e benessere. I visitatori possono toccare con mano la qualità e la varietà dei prodotti del programma alimentare, vivendo un’esperienza gustativa e visiva diretta. Presenti anche consulenti alimentari esperti, disponibili per sessioni di dialogo dal vivo, consulenze rapide e consigli personalizzati su come conciliare ritmi frenetici e alimentazione equilibrata. In un contesto in cui spesso l’offerta food legata agli eventi privilegia soluzioni rapide e poco bilanciate, Mi Piace Così propone un’alternativa concreta: dimostrare che mangiare bene può essere semplice, accessibile e compatibile con la vita reale.



“Essere Main Partner di Casa Kiss Kiss ci permette di portare il nostro messaggio di benessere in un contesto ad alta energia e partecipazione. Vogliamo dimostrare che alimentarsi in modo corretto non significa rinunciare al gusto, ma scegliere consapevolmente ogni giorno”, dichiara , Amministratore Delegato di Mi Piace Così. L’obiettivo dell’attivazione è rafforzare il legame di fiducia con il pubblico attraverso trasparenza, contatto umano e consulenza professionale, democratizzando l’accesso a un’alimentazione sana.



Mi Piace Così da sempre è al fianco di coloro che si ritrovano in una situazione di sovrappeso e hanno il desiderio e la determinazione di cambiare la loro vita definitivamente, ma anche di tutti coloro che desiderano compiere un forte passo orientato alla riappropriazione del proprio corpo e del proprio equilibrio fisico e mentale.

