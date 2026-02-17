Sanremo 2026, nasce “Il Balconcino del Festival”: l’hospitality affacciata sull’Ariston che trasforma la presenza dei brand in racconto

Durante il Festival di Sanremo 2026 prende vita Il Balconcino del Festival, un nuovo format di hospitality e racconto affacciato direttamente sul Teatro Ariston, ideato e realizzato da Nientedimeno Srl, agenzia di eventi con sede a Salerno attiva su tutto il territorio nazionale.

Non una semplice location, ma un punto di osservazione privilegiato su uno degli eventi mediatici più rilevanti d’Italia. Uno spazio che non si limita a ospitare il Festival, ma ne diventa parte integrante, contribuendo al suo racconto da una prospettiva unica e immediatamente riconoscibile.

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire a brand e aziende un modo diverso di essere presenti a Sanremo: non attorno al Festival, ma dentro il suo ritmo, all’interno di un contesto che privilegia qualità, relazione e valore simbolico rispetto alla visibilità di massa.

Il Balconcino del Festival è concepito come un ambiente raccolto, curato e altamente riconoscibile, affacciato direttamente sul cuore della manifestazione. L’accesso allo spazio è volutamente limitato e programmato per tutta la durata del Festival, a garanzia di un’esperienza ordinata, coerente e credibile. Proprio questa dimensione selettiva rende il Balconcino un luogo naturalmente frequentato, nel corso della settimana, da figure provenienti dal mondo della musica, dei media e della cultura contemporanea, insieme a influencer e personalità che vivono il Festival da protagonisti.

All’interno prende forma un’area di hospitality con aperitivo, affiancata da un set modulabile per interviste, momenti di racconto e shooting fotografici. L’esperienza è pensata per accogliere pochi ospiti alla volta, favorendo occasioni di networking informale e la creazione di contenuti autentici, sempre nel rispetto dell’equilibrio tra relazione, racconto e presenza.

Creato da Nientedimeno Srl, Il Balconcino del Festival si inserisce nel percorso dell’agenzia, da anni impegnata nello sviluppo di format ed esperienze per brand in contesti ad alto valore simbolico, dal mondo degli eventi nazionali fino a appuntamenti di riferimento come la Milano Design Week, dove l’agenzia affianca aziende e realtà creative con progetti su misura.

Il Balconcino del Festival nasce così come un’operazione di immagine, presenza e racconto, pensata per chi sceglie di esserci nel modo giusto, distinguendosi senza eccessi e lasciando che sia il luogo a parlare. Sanremo si guarda da qui.