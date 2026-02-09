Sanremo Cristian Music Festival 2026: musica, pace e dialogo nella quinta edizione della Canzone Cristiana

La musica torna a essere veicolo di valori, speranza e dialogo nella Città dei Fiori con la quinta edizione del Sanremo Cristian Music Festival – Festival della Canzone Cristiana 2026, ideato e diretto dal cantautore toscano Fabrizio Venturi, riconosciuto a livello internazionale come Sanremo Christian Song Festival.

L’evento si terrà sabato 28 febbraio alle 12.30, in onda su Bom Channel (canale 68 del digitale terrestre), SKY 5068 e in streaming sui canali social de La Luce di Maria, in concomitanza con la serata finale del Festival della Canzone Italiana. Due manifestazioni diverse ma complementari, capaci di convivere come poli della scena musicale sanremese. Giunto alla sua quinta edizione, il Festival della Canzone Cristiana si conferma un appuntamento consolidato che unisce creatività, innovazione musicale e dimensione spirituale, ispirandosi al motto di Sant’Agostino: “Chi canta bene prega due volte”. «Questa sarà un’edizione innovativa e trasformata, con artisti di grande levatura», afferma Venturi. «La Christian Music deve liberarsi da un’immagine esclusivamente liturgica e sapersi rinnovare, puntando sulla qualità artistica e autoriale».

La manifestazione gode del patrocinio del Senato della Repubblica Italiana, della Camera dei Deputati, della Regione Liguria e della Provincia di Imperia e prevede un’unica finale con artisti selezionati dal DDT Music Festival, svoltosi nel novembre 2025 in provincia di Firenze. L’edizione 2026 è dedicata agli operatori di pace, alle Forze dell’ordine e a Papa Leone XIV, ispirandosi al passo evangelico: «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio» (Mt 5,9). In questo solco si inserisce anche il protocollo d’intesa con l’Associazione “Vigile del Fuoco Carlo La Catena”, a rafforzare il valore civile e istituzionale dell’iniziativa.

Il Sanremo Cristian Music Festival si conferma così un vero “Festival nel Festival”, capace di trasformare la canzone in testimonianza sociale e veicolo di valori universali. I finalisti 2026 (in gara per i trofei del Maestro orafo Michele Affidato): Marco Celauro, Federica Cardone, Figli del Padre, Anna Carollo, Mauro Serra, Sanfi, Francesco Grazioli, Mariateresa, Renato Belluccio, Ale G Queen.