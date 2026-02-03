Vallecrosia, nuova guida per l’Area Vigilanza: il sindaco nomina Alfredo Tinelli responsabile della Municipale fino a luglio

Con decreto del Sindaco di Vallecrosia Fabio Perri è stata disposta la nomina di Alfredo Tinelli quale Comandante della Polizia Municipale del Comune. La decisione si inserisce nel più ampio processo di riassetto organizzativo del Comando della Polizia Locale, avviato dall’Amministrazione comunale e supportato da specifici atti di indirizzo della Giunta. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire il regolare e sereno funzionamento del servizio, oltre a potenziare le attività di vigilanza ambientale e di tutela del territorio, nelle more dell’istituzione della figura dell’Ispettore ambientale.

Il sindaco ha ritenuto Tinelli in possesso dei requisiti giuridici e professionali previsti dalla legge, nonché di adeguata esperienza maturata anche grazie al pregresso servizio presso il Corpo di Polizia Locale di Vallecrosia. Proprio per le esigenze straordinarie legate alla fase di transizione, l’incarico è stato conferito per una durata iniziale di sei mesi, dal 1° febbraio al 31 luglio. La retribuzione di posizione è fissata in 13.000 euro annui, come stabilito dal sistema di pesatura delle aree, mentre l’eventuale retribuzione di risultato sarà riconosciuta a seguito di valutazione positiva da parte del Nucleo di Valutazione.