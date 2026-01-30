Donne informate, salute accessibile: il progetto Mappamondo in collaborazione con ASL 1 (Foto)

Il primo progetto dell’anno dell’Associazione Mappamondo riguarda le donne immigrate.

“Vogliamo rendere più accessibili i servizi della ASL alle straniere – spiega il presidente Roberto Ticchiati – attraverso una maggiore conoscenza e comprensione delle modalità per rivolgersi al servizio più adeguato in caso di necessità, per evitare un esagerato ricorso al Pronto Soccorso. Ci rivolgiamo alle donne di lingua turca, araba e bengalese presenti nel territorio di Sanremo e Imperia, comunità linguistiche abbastanza numerose e maggiormente in difficoltà”.

Il progetto dell’associazione ha trovato interesse e sostegno nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della ASL 1, che da tempo lavora su queste tematiche.

Sono previsti cinque incontri, il primo dei quali si svolgerà il 2 febbraio al Convento delle Clarisse a Imperia sul tema “La nascita: gravidanza e parto” con la presenza della ginecologa Lucia Penna, prima di una serie di relatori che si susseguiranno, a titolo volontario, nei vari incontri del progetto che terminerà in giugno. L’incontro verrà ripetuto a Sanremo il 6 febbraio.

Ogni incontro vedrà la presenza e l’aiuto di mediatrici culturali, sia per la traduzione, sia per contestualizzare gli argomenti rispetto alle differenti culture di provenienza. Le mediatrici sono messe a disposizione dalla Cooperativa L’Ancora (Centro di solidarietà) che attualmente svolge servizi presso i consultori e gli ospedali di Imperia e Sanremo e che ha proseguito, dopo il 2015, l’attività precedentemente svolta da Mappamondo.

Gli incontri si svolgeranno inizialmente presso il Convento delle Clarisse a Imperia e presso la Scuola di Italiano a Sanremo in Via Parodi 14. Successivamente saranno individuate delle sedi ASL.

È prevista la partecipazione di 20-25 persone per ogni incontro, previa iscrizione.

L’obiettivo è di rendere alcune partecipanti più attive e quindi punto di riferimento all’interno delle loro comunità rispetto al che fare quando si presentano situazioni che richiedono un accesso ai servizi sanitari.

Il progetto è sostenuto dall’Associazione Assefa di Sanremo.

Calendario degli incontri:

Primo incontro – La nascita: gravidanza e parto (dott.ssa Penna)

lunedì 2 febbraio a Imperia

venerdì 6 febbraio a Sanremo

Secondo incontro – Lo sviluppo del bambino (dott.ssa Castagneto)

Quando un bambino è seriamente malato e bisogna andare subito in ospedale (dott. Amoretti)

lunedì 23 marzo a Imperia

venerdì 27 marzo a Sanremo

Terzo incontro – C’è una emergenza: come chiedere aiuto e che cosa fare. Nozioni di primo soccorso (infermiera Bruna Cartacci)

lunedì 13 aprile a Imperia

venerdì 17 aprile a Sanremo

Quarto incontro – Accoglienza e orientamento ai servizi sanitari del territorio (Dott.ssa Di Mieri e Dott.ssa Niggi)

venerdì 15 maggio a Imperia

venerdì 22 maggio a Sanremo

Quinto incontro – Il servizio sanitario si prende cura di te: la prevenzione

venerdì 5 giugno a Imperia (Dott.ssa Bonavera e Dott.ssa Tinè)

venerdì 19 giugno a Sanremo (Dott.ssa Emma Franchi e Dott.ssa Santoro)