Sanità | 30 gennaio 2026, 13:00

Donne informate, salute accessibile: il progetto Mappamondo in collaborazione con ASL 1 (Foto)

Il progetto dell’associazione Mappamondo ha trovato interesse e sostegno nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della ASL 1, che da tempo lavora su queste tematiche

Il primo progetto dell’anno dell’Associazione Mappamondo riguarda le donne immigrate.

Vogliamo rendere più accessibili i servizi della ASL alle straniere – spiega il presidente Roberto Ticchiatiattraverso una maggiore conoscenza e comprensione delle modalità per rivolgersi al servizio più adeguato in caso di necessità, per evitare un esagerato ricorso al Pronto Soccorso. Ci rivolgiamo alle donne di lingua turca, araba e bengalese presenti nel territorio di Sanremo e Imperia, comunità linguistiche abbastanza numerose e maggiormente in difficoltà”.

Il progetto dell’associazione ha trovato interesse e sostegno nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) della ASL 1, che da tempo lavora su queste tematiche.

Sono previsti cinque incontri, il primo dei quali si svolgerà il 2 febbraio al Convento delle Clarisse a Imperia sul tema “La nascita: gravidanza e parto” con la presenza della ginecologa Lucia Penna, prima di una serie di relatori che si susseguiranno, a titolo volontario, nei vari incontri del progetto che terminerà in giugno. L’incontro verrà ripetuto a Sanremo il 6 febbraio.

Ogni incontro vedrà la presenza e l’aiuto di mediatrici culturali, sia per la traduzione, sia per contestualizzare gli argomenti rispetto alle differenti culture di provenienza. Le mediatrici sono messe a disposizione dalla Cooperativa L’Ancora (Centro di solidarietà) che attualmente svolge servizi presso i consultori e gli ospedali di Imperia e Sanremo e che ha proseguito, dopo il 2015, l’attività precedentemente svolta da Mappamondo.

Gli incontri si svolgeranno inizialmente presso il Convento delle Clarisse a Imperia e presso la Scuola di Italiano a Sanremo in Via Parodi 14. Successivamente saranno individuate delle sedi ASL.

È prevista la partecipazione di 20-25 persone per ogni incontro, previa iscrizione.

L’obiettivo è di rendere alcune partecipanti più attive e quindi punto di riferimento all’interno delle loro comunità rispetto al che fare quando si presentano situazioni che richiedono un accesso ai servizi sanitari.

Il progetto è sostenuto dall’Associazione Assefa di Sanremo.

Calendario degli incontri:

Primo incontro – La nascita: gravidanza e parto (dott.ssa Penna)

lunedì 2 febbraio a Imperia

venerdì 6 febbraio a Sanremo

Secondo incontro – Lo sviluppo del bambino (dott.ssa Castagneto)

Quando un bambino è seriamente malato e bisogna andare subito in ospedale (dott. Amoretti)

lunedì 23 marzo a Imperia

venerdì 27 marzo a Sanremo

Terzo incontro – C’è una emergenza: come chiedere aiuto e che cosa fare. Nozioni di primo soccorso (infermiera Bruna Cartacci)

lunedì 13 aprile a Imperia

venerdì 17 aprile a Sanremo

Quarto incontro – Accoglienza e orientamento ai servizi sanitari del territorio (Dott.ssa Di Mieri e Dott.ssa Niggi)

venerdì 15 maggio a Imperia

venerdì 22 maggio a Sanremo

Quinto incontro – Il servizio sanitario si prende cura di te: la prevenzione

venerdì 5 giugno a Imperia (Dott.ssa Bonavera e Dott.ssa Tinè)

venerdì 19 giugno a Sanremo (Dott.ssa Emma Franchi e Dott.ssa Santoro)

Redazione

