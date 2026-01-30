Sanremo, pronti i nuovi tapis roulant della stazione ferroviaria: l'inaugurazione confermata per martedì prossimo (Foto)

L'inaugurazione dei nuovi tapis ruolant della stazione di Sanremo è ormai vicino: martedì prossimo è previsto il taglio del nastro per i nuovi impianti.

L'installazione dei tappeti è stata ormai ultimata e le finiture sono state eseguite, ed è in fase di ultimazione anche l'abbellimento che era stato preannunciato nel corso dell'estate: ai lati del lungo tunnel che conduce dall'ingresso ai binari si possono notare (ancora coperti) alcuni cartelloni che serviranno ad accogliere i turisti in città, offrendo oltre a un restyling tecnico della stazione anche un miglioramento dal punto di vista estetico. Quello della nuova stazione è un iter iniziato addirittura nel 2024 quando l'assessore al turismo Alessandro Sindoni ha avviato i contatti con i responsabili per effettuare una serie di interventi di risoluzione e ammodernamento: oltre a quanto già citato infatti è stata implementata anche una connessione internet nella struttura. Si tratta di una serie di interventi di cui la stazione aveva bisogno e che si portavano avanti da diversi anni.

La speranza è quella di essere giunti al capolinea di una vicenda che per diverso tempo è stata al centro delle discussioni: i frequenti disservizi legati al mancato funzionamento dei tapis roulant è stato più volte segnalato dai pendolari, che sottolineavano come percorrere un tunnel lungo diversi metri con eventualmente anche bagagli appresso fosse particolarmente impegnativo, specie qualora si trattasse di persone anziane; senza dimenticare come la cosa potesse nuocere al turismo locale, offrendo un'immagine negativa della città, dato che per diverse persone la stazione è il punto di ingresso a Sanremo.

E la conclusione dei lavori a febbraio, a 20 giorni dall'inizio del Festival, è sicuramente la notizia migliore che potesse arrivare in merito alla stazione. Saranno presenti il Sindaco di Sanremo Alessandro Mager, l’Assessore al Turismo, Manifestazioni e Sport del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni, l’Assessore ai Trasporti di Regione Liguria, Marco Scajola ed il responsabile della Direzione Operativa Stazioni Area Nord-Ovest di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), Davide Famà.