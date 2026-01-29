Sanremo, gara europea per la gestione del nido di Villa Peppina: appalto triennale da oltre 720mila euro

Il Comune di Sanremo ha avviato una procedura aperta telematica di rilievo europeo per l’affidamento del servizio di gestione socio-educativa del nido d’infanzia “Villa Peppina”, struttura storica dedicata alla prima infanzia. L’appalto ha una durata certa di tre anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due e di proroga tecnica di sei mesi. L’importo complessivo stimato per il triennio è pari a 721.317,67 euro, comprensivo degli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali, mentre il valore massimo dell’appalto, considerando rinnovo e proroga, può arrivare a oltre 1,32 milioni di euro.

L’appalto riguarda la gestione integrata del nido d’infanzia, comprendendo le attività educative e sociali rivolte ai bambini, svolte in collaborazione con le famiglie, con l’obiettivo di promuovere benessere, autonomia e sviluppo delle competenze. Il progetto educativo dovrà essere coerente e integrato con la scuola dell’infanzia. Accanto al servizio principale, sono previste anche attività secondarie di manutenzione delle aree verdi, oltre a eventuali migliorie qualitative proposte dai concorrenti in sede di offerta tecnica.

L’affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto dal Codice dei contratti pubblici. Grande attenzione è riservata al personale impiegato, con un costo della manodopera stimato in circa 200mila euro annui, determinato secondo il CCNL Cooperative Sociali. I costi della manodopera non sono liberamente ribassabili, salvo dimostrazione di una più efficiente organizzazione aziendale, a tutela della qualità del servizio e dei lavoratori. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle 8:55 del 9 marzo prossimo, con prima seduta di gara alle 9 dello stesso giorno.