Poste Italiane, boom dell’e-commerce: +52% di pacchi a Imperia, potenziata la rete logistica sul territorio

Per rispondere alla crescita costante dei volumi legata allo sviluppo dell’e-commerce, Poste Italiane ha potenziato la propria infrastruttura logistica nei Centri più grandi e ottimizzato l’organizzazione delle lavorazioni in quelli di media entità, garantendo velocità, affidabilità ed efficienza in un mercato sempre più trainato dalle consegne online.

Anche nel Centro Logistico di Imperia Spontone si conferma il trend positivo: in Liguria nel complesso sono stati smistati 3.600.000 pacchi, mentre nella provincia imperiese i pacchi consegnati dai portalettere registrano un incremento del 52% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un dato che segue i numeri record del primo trimestre 2025, quando Imperia aveva già segnato un +40%, posizionandosi seconda in Liguria e quarta a livello nazionale. Come spiega il responsabile del Centro, “Durante il periodo di maggior traffico, tendenzialmente da novembre a fine anno, il Centro di Imperia Spontone ha smistato e distribuito una media di 4.000/4.500 pacchi, con punte di 6.000 al giorno, di cui 3.500 nella sola Imperia”, a conferma della trasformazione profonda della rete logistica di Poste Italiane, oggi sempre più moderna ed efficiente.

Il Centro opera su un territorio che comprende 37 comuni, dalla costa fino alle valli e all’entroterra, per oltre 500 km quadrati che arrivano al confine francese e al basso Piemonte. “Recapitiamo corrispondenza e pacchi dalle 8:30 alle 21:00 con 140 risorse complessive, di cui circa 40 portalettere, tutti dotati di palmare”, spiega ancora Rabozzi, sottolineando l’impegno quotidiano anche nelle zone più difficili da raggiungere. In provincia di Imperia, Poste Italiane può contare su 4 Centri logistici, una flotta di circa 150 mezzi – di cui un terzo a basso impatto ambientale – e sulla rete Punto Poste, che nell’imperiese comprende un Locker e circa 70 esercizi convenzionati. Un modello che rafforza la capillarità del servizio e sostiene lo sviluppo economico e sociale del territorio.

Con oltre 160 anni di storia, 12.775 uffici postali e 121 mila dipendenti, Poste Italiane continua a rappresentare una realtà di riferimento per cittadini e imprese. Il Centro Distribuzione di Imperia ne è una testimonianza concreta.