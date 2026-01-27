Sanremo, lavori di relamping anticipati in corso Imperatrice in vista del Festival

I fari spenti e i tratti in penombra di corso Imperatrice avranno presto una soluzione. Arriva infatti la conferma dell’anticipo dei lavori di relamping lungo la storica passeggiata sanremese: l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire prima del previsto per garantire il completamento dell’opera in tempo per il Festival della Canzone Italiana. La decisione nasce anche a seguito di alcune segnalazioni giunte nelle scorse settimane, che evidenziavano diverse porzioni della passeggiata scarsamente illuminate, in particolare nel tratto centrale che costeggia le palme e affaccia sul mare. Una situazione ritenuta insolita e poco decorosa per una delle vie più frequentate e rappresentative della città.

L’intervento su corso Imperatrice rientra nel più ampio piano di relamping dell’illuminazione pubblica cittadina, che ha già raggiunto circa il 40% della sua realizzazione. Il progetto prevede il passaggio dalle attuali lampadine a incandescenza a sistemi a led di nuova generazione, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia dell’illuminazione e garantire al contempo un significativo risparmio energetico ed economico per le casse comunali.

L’anticipo dei lavori su corso Imperatrice assume un valore strategico in vista del Festival, considerato il ruolo centrale che la zona riveste dal punto di vista turistico e logistico: proprio lungo la via, infatti, sorge il villaggio delle radio, uno dei luoghi nevralgici della kermesse, teatro di assalti da parte dei fan alla caccia di una foto dei loro artisti preferiti. Non si esclude infine che, dopo la recente chiusura dei chiusini, corso Imperatrice possa essere interessata anche da un intervento di ripiastrellizzazione della passeggiata. Si tratta però, al momento, di un’ipotesi ancora in fase di valutazione, che potrebbe essere approfondita nel prossimo futuro.