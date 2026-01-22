Sanremo, successo di pubblico per il primo concerto del Festival di Musica Barocca con l’Orchestra Sinfonica

Tutto esaurito ieri all’ex oratorio di Santa Brigida, alla Pigna di Sanremo, dove si è svolto il primo converto del V° Festival di Musica Barocca. Protagonista l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, diretta da Giancarlo De Lorenzo, che ha suonato insieme al violinista solista Andrea Scapola.

Un successo, accolto con grande soddisfazione dell’assessore alla cultura Enza Dedali, che testimonia il gradimento del pubblico per la musica della Sinfonica e per la location, nel cuore del centro storico, che sta diventando un punto di riferimento per eventi culturali e artistici.

Il secondo degli otto concerti in programma, sempre alle ore 17 nella sede di Santa Brigida, è previsto sabato 24 gennaio con un concerto, diretto da Emilia Di Pasquale, che vedrà la presenza speciale di Antonio Fiorenza (tromba). Saranno eseguite musiche di Vivaldi, Hertel, Dall’Abaco, Castrucci e Fasch.

Biglietti a prezzo unico, 5 euro, acquistabili tramite il sito www.sinfonicasanremo.it e direttamente in biglietteria allestita presso l'ex oratorio di Santa Brigida a partire da un'ora prima del concerto.