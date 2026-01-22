Bordighera, serata dedicata alla bagna caoda nel fujot al ristorante La Reserve

Una serata dedicata alla bagna caoda nel fujot verrà organizzata sabato 24 gennaio alle 20 presso il ristorante La Reserve di Bordighera.

Un'occasione unica per poter degustare la bagna caoda nel ”fujot” con i “ciapinabò” di Carignano, i cardi gobbi di Nizza della Paglia, i “Puvron Mujà” affinati nelle vinacce di Barbera e tutto il “carosello“ di verdure invernali cotte e crude, il buon brodo caldo di carne conciato e aromatizzato al vecchio Barbera d’Asti.

"Il menù prevede I 'Batsoà', le calze di seta, insaporite e fritte e proseguirà con il Castel Ariund ai fermenti naturali. Farà poi da padrona la nostra “Cogna’”, la mostarda piemontese alle mele cotogne e mosto di uva Moscato ridotto. La cena si concluderà con i 'Dolce ‘d Pum' di nonna Gilda servita con un mantecato alla crema profumato alle bacche di vaniglia del Madagascar, con il 'Bicerin' originale di Camillo Benso Conte di Cavour" - fanno sapere gli organizzatori - "Il tutto sarà accompagnato da un 'Punch' di Vermouth Torino e Prosecco Valdobbiadene Superiore DOCG extra dry per l’aperitivo, per poi proseguire con un Barbera di Calosso d’Asti 2025 'en Primeur' finendo con il 'Dolcearoma 'da uve Moscato. Per informazioni o prenotazioni si può chiamare lo 0184/261322".