Sanremo, la polizia locale festeggia San Sebastiano: oltre 5mila interventi nel 2025, accertate 38mila violazioni (Foto e video)

Si sono tenuti questa mattina a Sanremo i festeggiamenti per la ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale di Sanremo. Una giornata sentita e partecipata, che ha unito il momento religioso al riconoscimento istituzionale per il lavoro svolto quotidianamente dagli agenti sul territorio. La mattinata si è aperta con la Santa Messa, celebrata da S.E. Mons. Antonio Suetta nella Chiesa dei Frati Cappuccini. Alla funzione hanno preso parte le massime autorità cittadine e provinciali: l’Comune di Sanremo, guidato dal sindaco Alessandro Mager, con il vicesindaco Fulvio Fellegara, l’assessore Silvana Ormea e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande.

Presenti anche il Corpo della Polizia Locale, guidato dal comandante Fulvio Asconio, il questore Andrea Loiacono, il viceprefetto Anna De Paolo, i rappresentanti delle forze dell’ordine cittadine e provinciali e una delegazione della Police Municipale di Nizza, a sottolineare il valore della collaborazione transfrontaliera. La celebrazione è poi proseguita al Teatro del Casinò, dove è stato presentato il bilancio dell’attività 2025 della Polizia Locale, un quadro che restituisce la dimensione concreta del lavoro svolto. Nel corso dell’anno il Corpo ha gestito 5.071 interventi complessivi, tra richieste dei cittadini, attività sul territorio, servizi per manifestazioni e disposizioni di altri enti. Sul fronte della sicurezza stradale sono stati 592 i sinistri rilevati, con 272 feriti lievi, 20 feriti gravi o gravissimi e un decesso. Le violazioni al Codice della Strada accertate sono state 38.317, a testimonianza di un’attività di controllo capillare e costante.

Importante anche l’impegno sul versante della polizia giudiziaria e sicurezza urbana, con 178 segnalazioni di reato, 128 persone denunciate a piede libero, 5 arresti in flagranza, 18 sequestri di sostanze stupefacenti e 51 segnalazioni per Daspo urbano. Non meno significativo il lavoro su commercio e ambiente, con 627 controlli agli esercizi commerciali, 783 sanzioni per abbandono di rifiuti e numerosi interventi per il recupero di veicoli abbandonati. La rete di videosorveglianza conta oggi 467 telecamere e 16 varchi per la lettura delle targhe, mentre sul piano interno sono stati svolti 37 corsi di formazione, per un totale di 1.587 ore di aggiornamento professionale

Durante gli interventi istituzionali non sono mancati i ringraziamenti e i riconoscimenti. Il sindaco Alessandro Mager ha rimarcato il rapporto di collaborazione costante con il Corpo: “Ho un’interlocuzione continua con il comandante Fulvio Asconio, con la vicecomandante Erica Biondi Zoccai e con gli ufficiali. Ho sempre trovato persone concrete, responsabili e attente. Professionalità, disponibilità e concretezza sono valori presenti nella nostra Polizia Locale”. Il primo cittadino ha poi ricordato l’importanza della sinergia con le altre forze dell’ordine, l’impegno sulle ordinanze anti-alcol, che hanno contribuito a ridurre le criticità nel centro cittadino, e il lavoro svolto durante il Festival, definito “un grande successo sul piano viabilistico e dell’ordine pubblico”. “Non ci siamo limitati alle sanzioni – ha aggiunto – ma abbiamo operato su ambiente, rifiuti, polizia giudiziaria e servizi alla cittadinanza”. Mauro Menozzi, in rappresentanza del Casinò, ha sottolineato: “Siamo onorati di festeggiare questo appuntamento nel nostro teatro, che negli anni ha accolto numerose iniziative della Polizia Locale”.

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dal viceprefetto Anna De Paolo, che ha espresso emozione e gratitudine per l’attività svolta quotidianamente, mentre dalla città di Nizza sono giunti i saluti istituzionali della consigliera comunale Lawrence Navalesi, a conferma di un dialogo che supera i confini.

Visibilmente commosso, il comandante Fulvio Asconio ha ringraziato le istituzioni, le forze dell’ordine e soprattutto gli uomini e le donne del Corpo, ribadendo come il lavoro di squadra e il senso di servizio rappresentino il cuore dell’azione della Polizia Locale di Sanremo.

Nel corso della mattinata sono state inoltre consegnate le benemerenze, momento particolarmente sentito delle celebrazioni di San Sebastiano. I riconoscimenti sono stati assegnati a Carlo Boeri, premiato dal presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande, a Davide Gorga, che ha ricevuto la benemerenza dal viceprefetto Anna De Paola, e a Massimo Marchetto, premiato dal sindaco Alessandro Mager. Un riconoscimento congiunto è stato inoltre conferito a Marisa Tomaselli ed Enzo Marin, premiati dal questore Andrea Lo Iacono. Nel corso della cerimonia è stato infine premiato anche Marco Corradi, vice commissario della Polizia di Stato, a sottolineare il valore della collaborazione e dell’impegno condiviso tra le diverse forze impegnate nella sicurezza del territorio.