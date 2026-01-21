Ventimiglia: mercati cittadini, piano di rilancio del Comune: al via i lavori al Mercato Coperto e una strategia integrata

L’Amministrazione comunale di Ventimiglia avvia un percorso strutturato di rilancio dei mercati cittadini, con particolare attenzione al mercato del venerdì e soprattutto al Mercato Coperto, considerato una priorità strategica. Come già anticipato nel Documento Programmatico, dal confronto con gli operatori è emersa la necessità di un’azione coordinata di promozione e valorizzazione, a fronte di una diminuzione della clientela dovuta a fattori esterni e non imputabili al Comune. Per questo è stato avviato un lavoro congiunto tra le deleghe a commercio, turismo e manifestazioni, finalizzato a un piano integrato di comunicazione, marketing territoriale ed eventi.

Grande attenzione è rivolta al Mercato Coperto, sul quale l’Amministrazione investirà circa un milione e mezzo di euro di risorse comunali per la messa in sicurezza dell’intero complesso. “Il mercato coperto è al centro dell’attenzione di quest’Amministrazione” – dichiara il Sindaco On. Flavio Di Muro – “arriveremo a investire complessivamente circa un milione e mezzo di euro per la sua messa in sicurezza. I lavori partiranno a breve e consentiranno di consegnare entro la primavera un mercato completamente sicuro, salubre e attrattivo”.

Il Sindaco sottolinea inoltre che la riapertura non sarà solo simbolica: “Non ci limiteremo a un’inaugurazione, ma accompagneremo la riapertura con un percorso strutturato di rilancio. Il mercato è il cuore pulsante dell’economia cittadina e il suo funzionamento incide su tutto l’indotto”.

Parallelamente agli interventi strutturali, è in fase di definizione un calendario continuativo di eventi e iniziative promozionali, fortemente integrato con il turismo e rivolto anche al pubblico transfrontaliero. “Stiamo costruendo una programmazione riconoscibile e non episodica” – spiega l’Assessore al Turismo e Manifestazioni Serena Calcopietro – “con particolare attenzione alla promozione verso l’estero. Una quota della tassa di soggiorno sarà destinata a queste iniziative, coinvolgendo enti sovracomunali e i territori francesi e monegaschi”. L’obiettivo è valorizzare il mercato come attrattore turistico, capace di raccontare l’identità autentica di Ventimiglia: “Il mercato è uno strumento vivo per coinvolgere cittadini e visitatori in un’esperienza continua”.

Dal punto di vista operativo, i lavori di messa in sicurezza del Mercato Coperto partiranno lunedì 2 febbraio 2026, con avvio dalla parte nord dell’edificio. “Per accompagnare questa fase delicata e garantire collaborazione con gli operatori, da martedì 3 febbraio 2026 attiveremo uno sportello informativo dedicato presso l’atrio comunale” – annuncia il Vicesindaco e Assessore al Commercio e ai Lavori Pubblici Marco Agosta. Lo sportello sarà un supporto tecnico per i professionisti degli operatori, con accesso alle schede dei singoli box e chiarimenti sull’organizzazione dei lavori. “Un percorso trasparente e condiviso – conclude Agosta – per ridurre i disagi e accompagnare il mercato verso una riqualificazione attesa e necessaria”.