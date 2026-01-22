Santa messa e processione, Vallecrosia celebra Sant'Antonio Abate (Foto)

Vallecrosia celebra Sant'Antonio Abate. La comunità si è riunita domenica sera nel centro storico per partecipare alla santa messa solenne, presieduta dal vescovo di Ventimiglia-Sanremo Antonio Suetta, alla processione con la statua del santo accompagnata dalla banda musicale e a momento conviviale conclusivo.

Alle celebrazioni in onore di Sant’Antonio Abate, molto sentite dalla comunità locale, erano presenti anche il sindaco Fabio Perri, gli assessori Mirko Valenti e Rosella Rosa Muratore, il consigliere comunale di maggioranza delegato Manuela Balbis e la polizia locale.

L’Amministrazione comunale, vicina alle tradizioni religiose e culturali del territorio, ha rivolto "un sentito ringraziamento al vescovo Antonio Suetta, a don Emilio, al coro, ai portatori della statua che hanno accompagnato il Santo durante la processione, alla banda musicale e al comitato che ha curato l’organizzazione di un momento conviviale aperto a tutta la cittadinanza, contribuendo così alla riuscita e alla partecipazione dell’evento".