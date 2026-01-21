Cimitero di Vallecrosia: lavori di esumazione ordinaria, Perri "Necessari, ci scusiamo per il disagio ma merita attenzione"

Da oggi e fino al termine dei lavori, al cimitero di Vallecrosia verranno eseguite operazioni di esumazione ordinaria nel campo di mineralizzazione n° 1. "L’Ufficio Servizi Cimiteriali - fa sapere l’assessore con delega al cimitero Mirko Valenti - ha avviato una ricerca anagrafica finalizzata al contatto degli eredi, con i quali sono state concordate le diverse destinazioni dei defunti ivi sepolti. A seguito di ciò verranno effettuate le necessarie estumulazioni delle salme le cui concessioni risultano ad oggi scadute e, successivamente, si procederà alla inumazione delle stesse all’interno del campo".

"Per consentire il corretto svolgimento delle operazioni - chiosa il sindaco Fabio Perri - sarà necessario delimitare l’area interessata che, per ragioni igienico-sanitarie e di pubblica incolumità, risulterà temporaneamente inaccessibile al pubblico. Ci scusiamo per il disagio in un luogo così particolare ma si tratta di interventi necessari nel rispetto dei cari. La nostra amministrazione sta intervenendo molto nel pubblico cimitero, nelle prossime settimane partiranno infatti i lavori di ristrutturazione dei bagni , dell'ufficio del custode ed il completamento della camera mortuaria. Ringraziamo tutti i cittadini per la comprensione".