Costituito il Comitato Esecutivo per il comprensorio sanremese del Piano sociale integrato regionale

Si è svolta in Comune a Sanremo, dopo la recente firma della convenzione tra i 14 Comuni del comprensorio, la riunione del Piano sociale integrato regionale (PSIR). Tema centrale è stata la costituzione del Comitato Esecutivo, in rappresentanza dell’intero territorio, che affiancherà il presidente coadiuvandolo nelle decisioni. Il Piano prevede infatti la gestione associata dei servizi sociali tra i comuni dell’ambito territoriale sanremese.

Di seguito la composizione del Comitato Esecutivo:

Presidente: Fulvio Fellegara (vicesindaco Sanremo)

Vicepresidente: Maurizio Negroni (assessore Taggia)

Componenti: Marcello Pallini (sindaco Santo Stefano al Mare), Daniela Gozzi (vicesindaco Ospedaletti) e Gianluca Ozenda (presidente consiglio comunale Molini di Triora).

“Il Comitato Esecutivo garantisce la rappresentatività, tra costa ed entroterra, dei tre ambiti del territorio di riferimento – dichiara Fulvio Fellegara – La presenza in questa riunione dei rappresentanti di tutte le amministrazioni comunali del comprensorio, testimonia l’importanza del Piano per le finalità che si prefigge. Lavoreremo in rete, ottimizzando i costi e i servizi, per mettere a disposizione di tutti i cittadini le prestazioni offerte. Sarà quindi importante avviare poi un’attenta attività di comunicazione, anche attraverso l’apertura di un sito web dedicato, sui servizi aggiuntivi che saranno attivati”.

Un aggiornamento sul lavoro svolto in queste prime settimane, con un coordinamento degli uffici di zona e i progetti per le case di comunità, è stato illustrato da Simona Donati, dirigente del settore ambito sociale del Comune di Sanremo.

Il Piano sociale integrato regionale delinea i temi su cui gli Ambiti Territoriali Sociali devono definire la propria strategia riguardo i servizi sociali, sulla base dei bisogni rilevati all’interno delle rispettive aree di riferimento. In particolare sono definiti i criteri organizzativi e di riparto delle risorse finanziarie, oltre a stabilire interventi che garantiscano equità di accesso ai servizi da parte dei cittadini.

Le aree tematiche affrontate dal Piano riguardano infanzia, minori, giovani, famiglia, disabili, welfare di comunità, povertà, conciliazione vita/lavoro, pari opportunità, violenza di genere, cittadini di paesi terzi, non autosufficienza e anziani.