Ospedaletti: corpo senza vita di una donna avvistato in mare, difficili operazioni di recupero (Foto)

E’ stato avvistato questo pomeriggio, nello specchio acqueo di fronte al piazzale a mare di Ospedaletti, il cadavere di una donna.

Ad accorgersi del corpo è stato il capocantiere della ditta che sta eseguendo lavori nella zona. Sul posto sono prontamente intervenuti i militari della Guardia Costiera di Sanremo con una motovedetta e si è precipitato anche il Sindaco della città delle rose, Daniele Cimiotti. Coinvolti nelle operazioni di soccorso anche carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale.

In questo momento il cadavere deve ancora essere portato a terra ma non è escluso che possa trattarsi di Yulia Rong, una donna tedesca di 65 anni che l’11 gennaio era in vacanza a Bordighera insieme al marito ed era stata dichiarata scomparsa dopo aver fatto perdere le proprie tracce. La donna, infatti, non si era presentata all’appuntamento per la cena con il coniuge, destando immediata preoccupazione.

Yulia Rong si sarebbe allontanata volontariamente da Bordighera Alta, il quartiere storico dove la coppia stava soggiornando. Nel corso della serata sono arrivati i sommozzatori per il recupero, dal momento che il corpo si trova in questo momento incastrato tra gli scogli, il che rende più complesse le operazioni.

AGGIORNAMENTO: il cadavere è stato recuperato poco prima delle 19. Stando a quanto riportato, il corpo parrebbe essere rimasto in acqua per circa 10-15 giorni, il che lo renderebbe compatibile con Yulia Rong, dato che la sua scomparsa è avvenuta proprio in questo range di tempo. Bisognerà però attendere almeno la giornata di domani per avere ulteriori aggiornamenti in merito.