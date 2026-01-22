Ospedaletti candida il centro storico alla rigenerazione urbana: progetto da 300 mila euro tra via Roma e via Jonquiere

Il Comune di Ospedaletti ha approvato la proposta per inserire il centro storico compreso tra via Roma, via Jonquiere e via di Pettinengo nell’elenco triennale degli ambiti di rigenerazione urbana e nel Piano degli interventi 2025 della Regione Liguria. L’obiettivo è ottenere un finanziamento regionale per realizzare un intervento complessivo di riqualificazione urbana dal valore di 300 mila euro, che punta a migliorare accessibilità, sicurezza e immagine architettonica di una delle aree centrali del paese.

La decisione è stata assunta dalla Giunta comunale nella seduta dell’11 dicembre 2025, con voto unanime. Il progetto prevede una serie di interventi coordinati: il rifacimento delle pavimentazioni, l’abbattimento delle barriere architettoniche, il miglioramento dell’illuminazione pubblica in via Roma e il recupero e restauro della pavimentazione esistente in via Jonquiere, con un’attenzione particolare anche all’aspetto estetico e architettonico dell’area.

L’intervento si inserisce nel Programma di Rigenerazione Urbana avviato dalla Regione Liguria nel 2024, che mette a disposizione risorse per i Comuni interessati a riqualificare spazi urbani e infrastrutture pubbliche. Nel caso di Ospedaletti, il progetto è considerato strettamente collegato anche al precedente intervento di recupero della pista ciclabile, già candidato in passato a un altro bando regionale.

Il progetto è stato redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, con il supporto dell’architetto Maurizio Borelli per gli studi di settore, ed è stato predisposto in una forma ritenuta già idonea all’apertura del cantiere in caso di finanziamento. Dal quadro economico emerge che la spesa complessiva ammonta a 300 mila euro, di cui 228.103,44 euro destinati direttamente ai lavori, comprensivi dei costi per la sicurezza e della manodopera. La restante parte riguarda IVA, spese tecniche per progettazione e direzione lavori, oneri vari e un fondo per imprevisti.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, il Comune prevede di richiedere 250 mila euro alla Regione Liguria attraverso il Programma di Rigenerazione Urbana 2025, mentre i restanti 50 mila euro saranno coperti con fondi propri di bilancio, già previsti nel bilancio comunale 2026.

La Giunta ha inoltre individuato nell’architetto Massimo Salsi, funzionario del Settore Tecnico comunale, il Responsabile del procedimento, demandando agli uffici competenti tutti gli adempimenti necessari per portare avanti l’iter. L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ed è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune a partire dal 19 gennaio 2026.

Ora la palla passa alla Regione Liguria, chiamata a valutare la proposta e a decidere sull’assegnazione del finanziamento. In caso di esito positivo, il progetto potrebbe rappresentare un passo importante per la riqualificazione del cuore urbano di Ospedaletti, migliorando la fruibilità degli spazi pubblici e la qualità complessiva dell’area.