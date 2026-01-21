Sanremo: Casinò Cultura e Festival, omaggio ad Alfredo Moreschi

Prende il via venerdì 23 gennaio alle ore 16.00, nel Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, il primo appuntamento del Casinò Culturae Festival, il nuovo format inserito all’interno dei Martedì Letterari curati da Marzia Taruffi. Una rassegna dedicata alle opere che raccontano la storia della Casa da Gioco e del territorio ligure, inaugurata con un evento speciale: la presentazione del volume “Alfredo Moreschi. Camera con vista su Sanremo e il Casinò” (Leucotea).

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Università delle Tre Età di Sanremo e rappresenta un omaggio sentito a Alfredo Moreschi (1932-2025), figura centrale della cultura cittadina, fotografo, archivista, ricercatore e memoria vivente di oltre ottant’anni di storia locale.

Un ricordo corale di un uomo che ha raccontato Sanremo

Durante l’incontro interverranno, “ricordando Alfredo”, Marco Innocenti, Roberto Pecchinino, Elio Marchese, Freddy Colt e l’editore Matteo Moraglia. Le letture saranno affidate all’attore Paolo Paolino del Teatro dell’Albero. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Il volume nasce da un progetto che Moreschi aveva iniziato a delineare nel gennaio 2025, proprio nel Teatro dell’Opera, durante la celebrazione del “compleanno” del Casinò. In quell’occasione aveva ripercorso gli avvenimenti più significativi della città, custoditi nel suo vasto archivio. Nelle settimane successive aveva selezionato personalmente fotografie e ricordi da inserire nel libro, indicando anche il titolo che avrebbe voluto.

Il 26 marzo 2025, poco prima della sua scomparsa, aveva completato le ultime indicazioni alla curatrice Marzia Taruffi.

Un patrimonio di immagini e memorie

Il volume raccoglie una parte preziosa della sua esperienza:

scatti inediti,

testimonianze della famiglia e degli amici più cari,

curiosità e frammenti di una Sanremo che cambia,

personaggi che hanno attraversato la città, da Charlie Chaplin a Clark Gable, da Sophia Loren a Rita Hayworth, fino a Gianni Agnelli.

Come ricorda il sindaco Alessandro Mager nella prefazione, Moreschi è stato “un custode silenzioso, schivo ma sempre attento e curioso”, capace di raccontare la città attraverso il suo sguardo.

Un tributo alla sua eredità culturale

Storico, archivista, appassionato di cinema, botanica e cucina, Accademico della Pigna, Cittadino Benemerito, Presidente della CNA, Moreschi è stato soprattutto “amico di tutti”, una presenza costante e generosa nella vita culturale sanremese.

Il Casinò Culturae Festival gli rende ora omaggio con un appuntamento che celebra non solo il fotografo, ma l’uomo che ha saputo trasformare la memoria in un patrimonio condiviso.

"Un ringraziamento speciale è rivolto alla famiglia Moreschi, in particolare alla moglie Fiorenza Groff Moreschi e alla figlia Annamaria, per aver contribuito alla realizzazione del volume", sottolinea il CdA del Casinò di Sanremo.