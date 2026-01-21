Sanremo, grande successo per la prima fase del progetto “Sport senza tempo: Bocce e Calciobalilla”

Si è conclusa con un risultato oltre ogni aspettativa la prima fase del progetto “Sport senza tempo: Bocce e Calciobalilla”, nato dalla collaborazione tra il Circolo ACLI Sanremo San Martino e il Liceo “G.D. Cassini”.

Dal 12 al 16 gennaio gli spazi del circolo si sono trasformati in una vera e propria aula scolastica alternativa, dove la tradizione sportiva ha incontrato l’entusiasmo degli studenti dei diversi indirizzi del Liceo – Classico, Scientifico, Linguistico e Musicale.

Per un’intera settimana i ragazzi hanno potuto cimentarsi nelle discipline delle bocce e del calciobalilla, guidati dai volontari ACLI e dai docenti di Scienze Motorie. Un’esperienza che ha unito apprendimento, socialità e riscoperta delle radici sportive del territorio.

Il valore dell’iniziativa è stato sottolineato dai promotori. «Non si è trattato solo di insegnare regole tecniche, ma di attivare un vero passaggio di testimone intergenerazionale» spiega Francesco Fontana del Circolo ACLI. «Vedere i nostri volontari condividere segreti e passioni con i giovani è l’essenza stessa delle ACLI: creare comunità attraverso l’incontro e il rispetto reciproco». La prof.ssa Valeria Costamagna, referente del progetto per il Liceo Cassini, aggiunge: «Il gioco, nella sua semplicità, è diventato uno strumento pedagogico potente per promuovere inclusione, collaborazione e fair play, valori fondamentali per la crescita dei nostri studenti».

La prima fase ha coinvolto oltre 20 classi e circa 400 studenti, con la partecipazione attiva dei docenti Costamagna, Avallone, Rodigari, Ceriolo e Minaglia. Le attività hanno alternato momenti teorici e pratici, offrendo ai ragazzi l’occasione di scoprire due discipline che fanno parte della storia sportiva locale.

Il successo di questa fase introduttiva apre ora la strada alla parte competitiva del progetto, che si svolgerà dal 2 marzo al 30 maggio. Le iscrizioni saranno aperte dal 19 gennaio al 20 febbraio.