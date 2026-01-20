Sipario d’Autore a Ventimiglia: Enrico Galiano porta in scena “Sei un mito!” tra teatro, miti greci e crescita personale

Dopo il grande successo dei primi appuntamenti, prosegue con slancio la stagione teatrale “Sipario d’Autore”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ventimiglia. Il terzo spettacolo in cartellone è in programma domenica 1 febbraio alle ore 18.00, quando il palco del Teatro Comunale accoglierà Enrico Galiano, insegnante, scrittore e autentico fenomeno del web.

A Ventimiglia Galiano porterà il suo spettacolo di grande successo “Sei un mito! Scopri chi sei attraverso i miti greci”, una lezione-spettacolo ironica e coinvolgente che sta registrando il tutto esaurito in numerosi teatri italiani. Attraverso il racconto appassionante dei miti greci, dai più celebri ai meno conosciuti, l’autore accompagna il pubblico in un viaggio di scoperta personale, riflettendo su talento, vocazione e ricerca del proprio posto nel mondo. Al centro della narrazione c’è il Dàimon platonico, inteso non come forza oscura ma come energia interiore che guida ciascuno verso la realizzazione del proprio potenziale. I miti diventano così metafore potenti, capaci di illuminare desideri, aspirazioni e sogni, invitando ad avere il coraggio di seguirli.

Con il suo stile diretto e accattivante, Galiano intreccia ironia e profondità, dando vita a un’esperienza teatrale che emoziona, diverte e ispira, dimostrando come la letteratura possa parlare direttamente all’anima. La drammaturgia dello spettacolo è realizzata in collaborazione con Andrea Delfino, autore web e teatrale del gruppo comico Contenuti Zero.

Biglietti:

Platea: € 20,00

Galleria: € 15,00

Galleria studenti: € 10,00

(Prezzi al netto delle commissioni di prevendita)

La vendita è attiva presso il Teatro Comunale di Ventimiglia (martedì, giovedì e venerdì, ore 9.00–13.00) e online su Liveticket. I biglietti saranno disponibili anche il giorno dello spettacolo, a partire da un’ora prima dell’inizio.