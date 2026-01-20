Sanremo, prende forma la nuova struttura Rai al porto vecchio: mistero sull’uso durante la settimana del Festival (Foto)

Nei giorni scorsi avevamo anticipato la nuova location della Rai per il prossimo Festival di Sanremo e, in attesa di scoprire quelle che saranno allestite in centro anche da emittenti radiotelevisive, case discografiche e singoli partecipanti alla kermesse canora di febbraio, ecco che inizia a sorgere quella al porto vecchio.

Una costruzione che sorgerà sullo ‘scivolo’ che fu dei cantieri navali e, oltre un secolo fa degli idrovolanti in partenza ed arrivo nella città dei fiori. Al momento non si riesce a capire cosa potrà essere, visto che gli operai hanno per ora montato solo la piattaforma sulla quale sorgerà ma, a prima vista, potrebbe diventare una postazione di grande impatto e con una vista spettacolare sul porto matuziano.

Top secret su come sarà utilizzata la struttura ma, ovviamente, potranno trovare spazio le diverse produzioni della Rai che, tra l’altro, potranno essere anche viste dal lungomare e dal porto nel corso della settimana festivaliera. Il lavoro che si sta svolgendo in questi giorni nello spazio degli ex cantieri, ma anche l’inizio (ieri) dell’allestimento in piazza Colombo, fa già sentire il ‘profumo’ di Festival nella città dei fiori.

E, tra l’altro, mancano pochi giorni a febbraio quando arriveranno i primi cantanti della kermesse che, dopo le prove che si stanno svolgendo in questi giorni a Roma, arriveranno come sempre alla spicciolata per quelle all’interno dell’Ariston, dove il lavoro procede speditamente per la costruzione del grande studio televisivo di quest’anno.