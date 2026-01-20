Sanremese 52enne avrebbe abusato per anni della figlia piccola: l'accusa chiede 28 anni di reclusione

Dovrebbe essere pronunciata martedì prossimo, in tribunale ad Imperia, la sentenza per un uomo di 52 anni di Sanremo, accusato per aver violentato per diversi anni la figlia piccola, ora 16enne. L’uomo, secondo le indagini svolte dalla Procura di Imperia, avrebbe abusato della bambina e gli inquirenti sarebbero risaliti a lui grazie ad una indagine sulla pedopornografia on line.

Il pubblico ministero ha chiesto questa mattina una condanna a 28 anni di reclusione mentre la difesa ha chiesto l’assoluzione o, al limite, il minimo della pena. Nel corso della requisitoria l’avvocato di parte civile, Andrea Artioli, ha chiesto un risarcimento pari a 100mil euro. Martedì prossimo in tribunale è prevista la sentenza.