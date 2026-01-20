Skyscanner premia Triora: il borgo delle streghe sul podio dei venti 'Paesi più belli d’Italia 2026'

Triora conquista il terzo posto nella nuova edizione dei Paesi più belli d’Italia 2026 firmata Skyscanner, distinguendosi come unico luogo della provincia di Imperia inserito nella prestigiosa lista. Un riconoscimento importante che riporta sotto i riflettori uno dei borghi più affascinanti e misteriosi della Liguria, simbolo di un’Italia autentica e lontana dai grandi flussi turistici.

Immerso nel verde della Valle Argentina, a circa 800 metri di altitudine, Triora è noto in tutta Italia come il celebre borgo delle streghe. La sua storia è indissolubilmente legata ai drammatici processi di stregoneria della fine del Cinquecento, un passato documentato oggi dal Museo Etnografico e della Stregoneria, che custodisce atti originali e testimonianze uniche. Un’eredità storica che continua a vivere attraverso eventi molto partecipati come Strigora, la festa estiva dedicata alle streghe, e le celebrazioni di Halloween che animano vicoli e piazze medievali.

Ma Triora non è solo leggenda. Passeggiando tra i suoi caruggi in pietra, si scoprono scorci intatti, antiche fontane, piazze storiche come Piazza del Mercato e Piazza Beato Tommaso Regio, fino alla suggestiva Cabotina, conosciuta come la “casa delle streghe”. Il borgo si visita seguendo percorsi tematici pensati per adulti, famiglie e curiosi, tra arte, tradizioni e racconti popolari. Imperdibile anche una sosta all’antico forno per assaggiare il tipico pane rotondo di Triora, simbolo di una cucina semplice e genuina.

Il riconoscimento di Skyscanner premia non solo la bellezza architettonica e paesaggistica del borgo, ma anche la sua capacità di offrire un’esperienza di viaggio slow, fatta di silenzio, natura e memoria. In una lista che attraversa tutte le regioni italiane, Triora emerge come emblema dell’entroterra ligure più autentico, dimostrando che la provincia di Imperia custodisce gioielli capaci di competere a livello nazionale.

Un podio che conferma Triora come meta ideale per chi cerca un’Italia diversa, misteriosa e profondamente legata alle proprie radici, dove il tempo sembra davvero essersi fermato.