Bordighera celebra San Sebastiano, patrono della polizia locale (Foto e video)

Bordighera festeggia San Sebastiano, il patrono della polizia locale. In serata, per l'occasione, è stata, infatti, celebrata una santa messa nella chiesa di Terrasanta.

Alla cerimonia religiosa erano presenti gli uomini della polizia locale di Bordighera e l'ex assessore con la delega alla Polizia Municipale Giovanni Allavena.

"Saluto tutti gli uomini della polizia locale di Bordighera. Celebrare San Sebastiano non è un semplice atto di devozione ma un momento di riflessione sull'identità del vostro servizio" - dice padre Faustino durante l'omelia - "Sebastiano era un ufficiale dell'esercito imperiale, un uomo di fiducia delle istituzioni del suo tempo. Egli visse la sua missione con duplice fedeltà: quella allo Stato rendendo ordine e giustizia e quella alla propria coscienza cristiana. San Sebastiano è spesso presentato trafitto dalle frecce ma non vinto. Quelle frecce rappresentano le sfide e le fatiche e talvolta le ingratitudini. Voi siete il sentimento della vostra città, il vostro compito non è solo sanzionatorio ma di prossimità. Siete il volto più vicino dello Stato per il cittadino, colui che veicola il traffico nella vita quotidiana, che garantisce la sicurezza dei deboli e che vigila sul bene comune. Alle autorità presenti oggi, San Sebastiano ricorda che il potere autentico è solo quando si trasforma in servizio. La legalità non è un insieme di regole fredde ma la precondizione della libertà: senza legalità non c'è giustizia, senza la giustizia non c'è pace. Voi siete chiamati a far rispettare le regole non come imposizione ma come tutela dello spazio, come San Sebastiano, vostro patrono, curava i cristiani perseguitati e li proteggeva, voi siete chiamati ad avere uno sguardo di particolare attenzione verso le nuove marginalità e le fragilità che abitano le nostre piazze. Il martirio di San Sebastiano ci insegna la coerenza in un mondo che spesso ci chiede di girare lo sguardo dall'altra parte o di scegliere la via più breve. Essere polizia locale oggi significa abitare nello Stato con professionalità e umiltà. Dietro a ogni divisa c'è una persona e dietro a ogni cittadino c'è una storia. Chiediamo oggi l'intercessione di San Sebastiano affinché vi protegga nei vostri compiti quotidiani, che possa darvi la fermezza nel contrastare l'illegalità, che la dolcezza nel soccorrere chi è in difficoltà, che la nostra amata città, grazie anche al vostro impegno combinato con le altre forze dell'ordine e le istituzioni, sia sempre un luogo di convivenza civile, di decoro, di collaborazione e di speranza".