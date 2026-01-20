Bilancio Polizia Locale a Riva Ligure: crescono gli investimenti in prevenzione (+129%) e videosorveglianza (+31,3%)

Nel corso del 2025 il Corpo di Polizia Locale di Riva Ligure ha complessivamente gestito 1.853 sanzioni, tra verbali e preavvisi, registrando un lieve aumento rispetto al 2024 (1.819). Le entrate complessive legate all’attività del servizio – comprendenti procedimenti sanzionatori e altre voci amministrative – hanno raggiunto la cifra di 233.859,08 euro. L’anno è stato segnato anche da importanti novità organizzative e da un ampliamento delle competenze. Con l’arrivo del nuovo Comandante Daniele D’Alessio, da novembre sono state attribuite alla Polizia Locale ulteriori funzioni relative alla gestione delle notifiche, in precedenza curate dagli uffici demografici.

Nonostante una dotazione organica limitata a tre operatori, nel 2025 sono stati garantiti con continuità tutti i servizi istituzionali: vigilanza stradale e sicurezza urbana, presidio del plesso scolastico, supporto agli eventi pubblici, controllo degli stalli di sosta a pagamento, attività di polizia amministrativa e commerciale, gestione delle occupazioni di suolo pubblico, presa in carico delle segnalazioni dei cittadini e attività di polizia giudiziaria su delega dell’Autorità Giudiziaria. Nel 2025 il Comune ha rafforzato le azioni di prevenzione. Le risorse destinate alla segnaletica stradale sono salite a 6.058,88 euro, più del doppio rispetto al 2024 (+129,53%). Cresce anche l’investimento nella videosorveglianza, che ha raggiunto 43.456,40 euro, con un incremento del 31,3% rispetto all’anno precedente. Il sistema di telecamere ha fornito supporto alle indagini in 36 occasioni.

In una realtà come Riva Ligure, la Polizia Locale rappresenta un punto di riferimento quotidiano per residenti e visitatori. Tra gli interventi più delicati dell’anno, spicca quello relativo alla ricerca di una persona anziana in stato di disorientamento, allontanatasi volontariamente dal coniuge. L’operazione ha richiesto un pattugliamento mirato del territorio, controlli incrociati e un costante coordinamento operativo. Il ritrovamento è avvenuto dopo circa due ore: la persona è stata confortata dagli agenti e riaccompagnata alla famiglia, suscitando profonda partecipazione nella comunità rivese. Un episodio che conferma il ruolo di polizia di prossimità svolto quotidianamente dagli agenti, soprattutto nei contesti delle piccole comunità.

In occasione della celebrazione del Patrono della Polizia Locale, è arrivato anche il ringraziamento dell’Amministrazione comunale. «Nel giorno in cui celebriamo il Patrono della Polizia Locale, desidero esprimere, a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Riva Ligure, un sincero ringraziamento alle donne e agli uomini del nostro Corpo», ha commentato il sindaco Giorgio Giuffra: "La Polizia Locale rappresenta ogni giorno un presidio fondamentale di legalità, sicurezza e prossimità. Un lavoro spesso silenzioso, svolto con professionalità e senso del dovere, che contribuisce in modo concreto alla qualità della vita del nostro paese. In un contesto che richiede sempre maggiore attenzione, capacità di ascolto e spirito di servizio, i nostri agenti dimostrano competenza, equilibrio e una profonda conoscenza del territorio: valori che fanno la differenza e che meritano di essere riconosciuti".