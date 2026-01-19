Sanremo, grande successo per il 9° “Concerto per Silvano il Menestrello” (Foto)

Si è svolto ieri a Sanremo, davanti a un pubblico numerosissimo, il 9° Memorial “Concerto per Silvano il Menestrello”, l’evento dedicato a Silvano Pizzorno, storico musicista, intrattenitore e anima dell’omonimo locale di Arma di Taggia che per 25 anni ha rappresentato un punto di riferimento per gli amanti della musica dal vivo.

La serata, ospitata come di consueto nel Piccolo Teatro della Federazione Operaia, ha visto alternarsi sul palco numerosi artisti, amici ed estimatori di Silvano, che hanno voluto rendergli omaggio con una carrellata di brani e improvvisazioni musicali. Il pubblico, che ha riempito ogni posto disponibile, ha accompagnato ogni esibizione con applausi calorosi e sentiti.

Tra i musicisti intervenuti: Marisa Fagnani, Freddy Colt, Mauro Crespi, Massimo Rebaudo “Berben”, Davide Laura, Valbilene Coutinho, Gianni Martini, Mauro Parrinello, Fofo Bruccoleri, Nicola Lanteri, Irma Lanteri e Simone Verrando. A sorpresa, fuori programma, si è esibito anche il celebre chitarrista classico Massimo Laura, regalando un momento particolarmente apprezzato dal pubblico.

In sala erano presenti anche altri colleghi e amici di Silvano, tra cui Luciano Capurro e Kino Rossini, oltre alla vedova Ilvana Semiglia e ai familiari, che hanno seguito con emozione l’intero concerto.

Lo spettacolo, come da tradizione, è stato caratterizzato da una forte componente di improvvisazione, con un flusso musicale che ha attraversato generi diversi: cantautorato, bossanova, swing, pop internazionale e persino incursioni nella musica classica. Un mix che ha ricreato l’atmosfera unica del “Menestrello”, il locale di Arma dove Silvano Pizzorno aveva saputo creare un vero e proprio tempio della musica dal vivo.

L’organizzazione dell’evento è stata curata dalla Federazione Operaia e dall’etichetta sanremese Mellophonium Multimedia, che da anni portano avanti con dedizione questo appuntamento in memoria di un artista che ha lasciato un segno profondo nella scena musicale del Ponente ligure.